網課弊端多 寧內地借讀保港學籍

家長：子患脊椎側彎情緒化

凌雲說，「借讀」肯定會出現課程差異，孩子需要追進度，因深圳私立學校的中文和數學程度比香港深，至於英文課程則使用與香港程度相若的教材，簡單一些。

凌雲透露，去年8月初有跨境學童家長聯名致函深圳市教育局，要求給予在深圳的跨境生一個公平的受教育權利，勿將他們拒諸門外，她說市教育局當時基本採納意見，讓跨境學童插班。

Ｇoogle YouTube教材內地不能用

家長李先生則選擇讓兒子繼續上網課，但亦表明若下年仍通關無望，會考慮申請退學，讓兒子回內地上學。他的兒子在大埔區聖公會阮鄭夢芹銀禧小學就讀，今年升小四，但李先生稱兒子去年2月起便一直上網課至今，集中力變差，成績退步。

李先生又提到，跨境生面對的其中一個難題是長期在內地生活，耳濡目染的是簡體字，以致寫作時出現簡體、繁體分不清，明明答題正確，卻因寫簡體字被扣分，影響等級；另外，學校很多課業題目以Google form製作，或教師會以YouTube拍閱讀短片，這些網上軟件在內地都不能使用。