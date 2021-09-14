跨境生上學難 逾一成家長辦退學 通關無期 校長憂明年退學潮更盛

明報記者 彭靜怡

據統計本港上學年有約2.7萬名跨境生。本報在本月新學年開學後的首個星期，透過跨境學童家長協助，利用騰訊投票功能向3個微信群組共1200名跨境學童家長進行統計，成功收回509名家長回覆，結果顯示，有73名家長表示已為子女退學，放棄原在香港學校的學籍，回內地入學，佔回覆總數逾14%。

此外，有24%、即122名家長表示已為子女向學校申請保留學籍，並安排子女暫時「借讀」內地學校；不過，選擇讓子女繼續原校網上授課的家長仍佔最多數，約有43%；不少家長都表示，雖然讓子女繼續上網課，但不排除如疫情持續通關無望，會考慮向學校申請退學。

退學生家長稱網課耽誤學業

李女士是其中一名選擇替孩子退學的家長，其11歲女兒新學年原應在大埔區聖公會阮鄭夢芹銀禧小學升讀小六，但她在4月已為女兒退學，報讀深圳城市綠洲國際學校，並按國際學校招生年齡升讀中一。李女士解釋，退學最大因素是有感於網課嚴重耽誤女兒學習，例如網課經常斷線，而且女兒亦因此患上近視。她認為內地課程和教育已不遜於香港，「即使日後（口岸）開通也不會再回港學習」。

部分學生轉讀內地校DSE課程

家長Lily亦在7月為原讀上水區李志達紀念學校的9歲女兒退學，入讀深圳香港培僑書院龍華信義學校。她稱女兒學習成績原本不錯，但長期無面授課堂，致成績下滑，而對於作為職業婦女的家長而言，全程監督或陪孩子上網課亦較困難。Lily稱，女兒轉讀的學校提供香港DSE課程，北區很多學校的跨境生回流後入讀此校，其女兒幼稚園和小學時的跨境同學便有最少8人轉讀此校。

朱偉林：要觀察聖誕節後家長取態

身兼新界校長會副主席的鳳溪第一小學校長朱偉林稱，疫情是目前跨境學童退學的最主要原因。他表示家長通常會在學期完結後為子女申請退學，故新學年開學後情况已穩定下來，現要觀察的是聖誕節後家長的取態，若仍然通關無期，料明年5至7月會出現更大規模的退學潮。

朱校長透露，其學校有逾300名跨境生，上學年約10人退學，約50人保留學籍，他理解父母保留學位讓孩子暫在內地學校學習的決定，這至少能讓孩子回到校園生活，有群體社交發展，而許多父母仍對香港教育有信心，期望盡快通關讓子女回校上課。

校長：是對通關非對港教育沒信心

教聯會理事兼荃灣商會學校校長周劍豪表示，其學校現有180名跨境生，新學年有20人退學，涉及小四至小六，另約20人保留學籍。周校長認為，家長並非對香港教育沒信心，否則不會安排子女跨境學習，家長反而是對通關沒信心，看不見未來，估計如通關遙遙無期，陸續再有父母為孩子退學。

深圳香港培僑書院龍華信義學校總校長吳育智透露，該校在新學年共錄取逾1200名學生，當中約1000人為港籍生，但他表示沒統計有多少學生是在港退學的跨境生。他承認有原在港讀書的跨境生，礙於疫下無法到港上學而轉讀其校，而該校約有100名教師，其中約70名為香港教師，負責教授香港課程。