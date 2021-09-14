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輔警一哥霸官地逾期未還 地署：考慮理據 寬限兩月

【明報專訊】本報昨日報道，香港輔助警察隊總監楊祖賜（圖）位於西貢北港新村的獨立屋霸佔官地，事件去年被揭發後，楊隨即向地政總署提出規範化申請以租用被佔官地，地署至上月才拒絕申請，飭令須於上周四（9日）前交還官地，但限期過後本報上周六發現涉事官地仍被圍封於獨立屋範圍內。地政總署昨回覆稱，佔用人在還地期限屆滿前提出寬限申請，署方考慮其理據後，批准延長限期兩個月。

楊祖賜獨立屋以圍牆圍封，去年5月被揭屋前方範圍佔用了約670平方呎官地，他同月向地署申請以短期租約租用涉事官地，署方一年多來沒採取執管行動，亦無遵循4年前的政策承諾，即3周內決定是否受理並對佔用人先徵收罰款等；西貢地政處至上月才拒絕申請，並於獨立屋圍牆張貼通告，要求佔用人本月9日前停止佔地。事件中地署被批評執法緩慢，鼓勵先霸後租。

地署昨回覆稱，佔用人上月底提出申請，要求額外時間還原，經考慮申請人提供的理據後，地政處決定多批兩個月還原時間；地署稱，佔用官地者倘因個別原因及情况，例如還原工程的規模、技術難度、惡劣天氣等，未能於告示限期屆滿前還原官地，須以書面向分區地政處提出申請額外時間，地政處會按個案情况考慮。

楊祖賜透過警察公共關係科回覆，重申已全力配合政府部門跟進，並已在過往一年委託專業土地測量師依合法途徑跟進，亦已向地政處遞交規範化申請，處理遷入前已存在多年的政府土地問題。

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