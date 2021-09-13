Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年9月13日星期一
港聞二
進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
澳門立選投票率回歸新低
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
尊子漫畫
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
澳門立選投票率回歸新低
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
尊子漫畫
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老
進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
澳門立選投票率回歸新低
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老
prev
next