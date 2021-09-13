港聞

港聞二

友和Yoho：聚合支付省行政成本

【明報專訊】友和Yoho助理市場經理于慕哲表示，該公司曾經在不同的電子支付平台自行開設戶口，但發覺比較麻煩。例如，實體店需要使用多部終端機來收款，各平台的數期亦不統一，員工需要登入多個系統來收集交易數據，間接增加會計工作和行政成本。公司2019年開始在兩間實體店及網站使用Yedpay，電子支付數期全為T+2，也可以看到實時交易數據，可以節省年費或按金等。

數期兩日兼握實時交易數據

另外，支援多一些支付系統，相信也間接有助提高銷售額。友和的實體店以往不接受八達通卡付款，但考慮到很多市民透過八達通領取電子消費券，所以由7月底開始，透過Yedpay接受八達通卡付款。結果，8月1日銷售額，至少是7月每日平均銷售額6倍。

「聚合支付」這個詞語，大約是於2016年在中國內地出現。這是因應在新時代，電子支付服務五花八門，傳統線下、互聯網、移動互聯網三種場景疊加，而催生出來的需求。現時在內地、香港甚至澳門，聚合支付服務都有相當大的需求。以香港來說，Yedpay獲得約1.5萬個商戶使用，相信是商戶數目數一數二的業者。其次，OpenRice Biz和BBMSL亦分別宣稱，獲得超過8000個和超過7000個商戶採用。

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