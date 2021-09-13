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福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天

【明報專訊】回港易計劃上周三（8日）起恢復適用廣東省以外地區，福建莆田上周五起出現新冠疫情（詳刊A17），至昨午累計64宗感染，港府至上周六（11日）將莆田市仙遊縣列為回港易不適用地區，其間有近4天「空窗期」。有醫生認為如當地疫情擴散風險較高，政府應考慮追蹤較早前由該處返港者送隔離檢疫。

本港連續26日沒本地確診，據內地報道，福建莆田市爆發疫情，該市仙遊縣楓亭鎮全鎮列為高風險地區。澳門衛生局上周五晚宣布，所有曾到過仙遊縣的入境者，須在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天為止；港府相隔一天，即上周六下午將莆田市仙遊縣列為「回港易」不適用地區。莆田疫情傳至鄰市泉州，港府昨再將泉州市泉港區界山鎮列為「回港易」不適用地區。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，莆田市疫情已擴散至第四代，連泉州亦有相關感染個案，更新回港易地區名單速度當然可再改善，但如當地疫情擴散風險較高，亦要考慮追蹤較早前由當地來港者。他認為莆田與香港並非很多商務或旅遊來往，即使較早前有市民經「回港易」由當地返港後確診，返港後定期檢測亦有助識別患者。梁稱假如日後有與港往來較密的地區出現疫情，除收緊回港易，當局亦應追溯過去21日內曾到該處的入境者，並考慮送他們到隔離檢疫。

3輸入 均打兩劑復必泰

本港昨新增3宗輸入個案，均已在港接種兩劑復必泰新冠疫苗，其中兩人帶L452R變異株，包括前日初步確診的一名北角栢立醫學化驗所36歲女職員，她上月由香港前往尼日利亞，之後乘QR818航班，上周五（10日）抵港，工作地點及土瓜灣住處已納入強檢公告。另初步確診少於5宗。

（新冠疫情）

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