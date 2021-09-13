港聞

港聞二

「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用

【明報專訊】2018年超強颱風「山竹」襲港，摧毁多項本港公共設施，其中靠近海旁的東區小西灣運動場受海面湧浪影響嚴重水浸，遭廣泛破壞。為減低未來颱風吹襲時影響，運動場復修時建築署在球場面向海旁的一邊加建新圍牆，並採用「裝配式建築」（DfMA）興建，即在工地現場外廠房預先製作組件，再運送到工地裝嵌；較傳統在工地現場施工節省約兩個月時間，亦減少約兩至三成建造費用。建築署表示未來工程項目會積極應用「裝配式建築」。

裝配式建築 設計階段分解項目

「裝配式建築」（DfMA）技術是指工程項目在設計階段時，已考慮將項目分解為不同的建築組件，並於工地現場外的廠房預先製作，再將不同的組件運送到工地現場裝嵌。

建築署物業事務經理吳曦嵐表示，由於小西灣運動場位處低位，且靠近海旁，2018年遭受超強颱風「山竹」吹襲後，海面湧浪淹沒整個運動場跑道及草地，造成嚴重水浸。她說為避免下次颱風吹襲對運動場的影響，建築署計劃加高運動場原有圍牆的實心部分，並在運動場面向海旁的一邊加建新圍牆，以減低水浸風險。

小西灣工程用61預組件

建築署物業事務經理張嘉敏表示，由於運動場本身靠近海濱長廊公園，因此興建圍牆時，亦希望能夠融入公園環境，故設計階段已構思採用「裝配式建築」技術，冀在圍牆以外，提供花槽及長椅，令市民可享用。她說，若在現場地盤釘板紮鐵施工，需處理許多細節問題，包括控制質量上會有困難，而且需時亦較長；反而在地盤以外的廠房製作，較能控制施工質量，亦節省在現場的釘板工序時間，增加工程效率。

根據建築署資料，整項工程涉及的圍牆總長度約440米，其中有150米圍牆是以「裝配式建築」興建，共涉61個預製組件。

廁所翻新工程擬用同一技術

張嘉敏稱，署方於2019年7月起展開首階段工程，先將運動場原有圍牆實心部分加高400毫米，於同年8月完成；並於同年9月展開第二階段工程，興建面向海旁的新圍牆，於當年12月底完成，較傳統地盤施工模快兩個月完成，最終整項工程成本為700萬至800萬元，較傳統模式預算的1000萬元成本為低。她續稱，署方未來將積極推動「裝配式建築」技術，包括多項廁所翻新工程等。

上 / 下一篇新聞

進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調
林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
澳門立選投票率回歸新低
澳門立選投票率回歸新低
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想
反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
聚合支付平台助小微企吸生意
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
友和Yoho：聚合支付省行政成本
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老