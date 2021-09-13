「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用

裝配式建築 設計階段分解項目

「裝配式建築」（DfMA）技術是指工程項目在設計階段時，已考慮將項目分解為不同的建築組件，並於工地現場外的廠房預先製作，再將不同的組件運送到工地現場裝嵌。

建築署物業事務經理吳曦嵐表示，由於小西灣運動場位處低位，且靠近海旁，2018年遭受超強颱風「山竹」吹襲後，海面湧浪淹沒整個運動場跑道及草地，造成嚴重水浸。她說為避免下次颱風吹襲對運動場的影響，建築署計劃加高運動場原有圍牆的實心部分，並在運動場面向海旁的一邊加建新圍牆，以減低水浸風險。

小西灣工程用61預組件

建築署物業事務經理張嘉敏表示，由於運動場本身靠近海濱長廊公園，因此興建圍牆時，亦希望能夠融入公園環境，故設計階段已構思採用「裝配式建築」技術，冀在圍牆以外，提供花槽及長椅，令市民可享用。她說，若在現場地盤釘板紮鐵施工，需處理許多細節問題，包括控制質量上會有困難，而且需時亦較長；反而在地盤以外的廠房製作，較能控制施工質量，亦節省在現場的釘板工序時間，增加工程效率。

根據建築署資料，整項工程涉及的圍牆總長度約440米，其中有150米圍牆是以「裝配式建築」興建，共涉61個預製組件。

廁所翻新工程擬用同一技術

張嘉敏稱，署方於2019年7月起展開首階段工程，先將運動場原有圍牆實心部分加高400毫米，於同年8月完成；並於同年9月展開第二階段工程，興建面向海旁的新圍牆，於當年12月底完成，較傳統地盤施工模快兩個月完成，最終整項工程成本為700萬至800萬元，較傳統模式預算的1000萬元成本為低。她續稱，署方未來將積極推動「裝配式建築」技術，包括多項廁所翻新工程等。