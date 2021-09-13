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港聞二

區議員倡居家安老 須強化舍監角色

【明報專訊】房委會1990年代起興建「院舍式」長者住屋，供年滿60歲單身長者租住，設舍監服務，單位分隔為兩至四間房，共用廚廁，後來因申請人偏好獨立單位致空置率高企而停建，2006年起部分逐步轉型為一般公屋單位。觀塘區議員簡銘東認為，長者屋照顧模式有助居家安老，面對屋邨人口老化，房署應檢討發展，建議強化舍監角色，例如支援邨內其他獨居長者。

林正財倡非政府機構營辦

藍田啟田邨啟旺樓屬「一型設計」長者住屋，房屋署回覆，截至今年7月底房委會共49幢住宅大廈提供長者住屋一型設計單位，約350名長者居住，已停編配單位。

安老事務委員會主席林正財稱如房署長遠不打算發展長者屋，不如將單位交給非政府機構營運長者宿舍，由機構派人舉辦社交活動、協調共居生活，做法適合不太體弱獨居長者，亦具成本效益。

促房署參考房協 引居家安老服務

本身為房協監事會成員的林正財稱，如房署有意發展長者屋，可學習房協做法，為較多長者的屋邨引入居家安老計劃，提供復康服務、緊急支援、安排非政府機構辦活動及探訪等。林認為過往房署在規劃上較少考慮居家安老概念，當公屋長者愈來愈多，須思考如何促進居家安老，須長遠規劃；另冀香港發展多元化長者住屋，例如長幼共享房屋。

特首林鄭月娥昨在《施政報告》公眾諮詢會亦稱，應對人口老化是一大挑戰，未來要尋找創新方法讓長者保持身心健康、減少入住院舍比例，冀增加家居及社區照顧服務。

相關字詞﹕人口老化 房屋署 長者 長者住屋

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