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撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活

【明報專訊】專供獨居長者租住的藍田啟田邨啟旺樓長者住屋，近期住客跌至20人，在房屋署政策下舍監服務面臨被取消。不少長者多年依靠舍監照顧，甚至陪診及煮飯，情同家人，有長者慨嘆「不知以後怎過活」。該區區議員斥房署為節省資源而取消舍監，漠視長者照顧需要，促暫緩政策。房署沒回應會否暫緩政策，稱上述長者屋仍有舍監，但當取消後，會改由房署職員或外判公司員工提供定期探訪、監察清潔情况等服務。

明報記者 陳柔雅

房署續稱，如有需要，會將單位內緊急警報警鐘連接至24小時保安控制室或大廈入口保安櫃枱，確保長者緊急服務不受影響；如有需要特別協助，如家務助理或陪診服務，會轉介機構提供協助。

住戶跌至20人 未達舍監服務要求

啟田邨啟旺樓「一型設計」長者住屋位於一樓，各單位分成兩至三房，需共用廚廁，同層設活動室及辦公室，3名舍監分兩更當值，單位內緊急警報警鐘接駁至舍監宿舍，若深夜長者按鐘求助，舍監會隨時候命。不少長者自1997年開邨入住，如今垂垂老矣，尚餘20名70至96歲的長者，有15人無兒無女。舍監陳麗芳憶述，最初以舉辦康樂及聯誼活動為主，但長者照顧需求隨年月增，舍監主動陪診、煮飯及購物，亦因為有婆婆4日吃了7日藥而暈眩，自此為部分長者分藥及安排到辦公室服藥。

婆婆4日吃7日藥 自此舍監幫分藥

最高峰時期，有逾百人居於啟田邨長者屋，隨着停收住客及長者離世，近日跌至20人。房署因應住戶減少，會將只有20戶或以下的長者住屋舍監服務取消，意味這批長者或面臨失去舍監。

92歲的華哥病痛纏身，今年三度入院，回家後「企都企唔穩」，全靠舍監煲奶「谷營養」，奔走代買食物及報紙，「如果他們不幫我們，真的不知以後怎過活」。94歲李婆婆依靠舍監陪診、買菜，形容舍監像親人，無法想像往後日子，「諗諗吓都唔敢諗落去」。

房署：外判員工定期探訪

區議員：為省資源漠視弱老

中氣十足、80多歲的章先生自言只擔心其他體弱長者無人照料，「當初（房署）做善事照顧長者，現在長者愈來愈多，我諗極都諗唔明，點解咁樣扔低長者？」他又指，若向保安求助，對方只會報警或召救護車，難指望陪診。開邨服務至今的陳麗芳憂長者無依靠，「他們就好像我的家人，不想留低他們在此」。

跟進事件的工聯會觀塘區議員簡銘東批評，房署為節省資源而取消舍監服務，漠視已屆弱老階段的長者照顧需要，有違居家安老方針，促暫緩政策；又指保安沒接受照顧訓練，無法取代舍監。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪建議讓輪候公屋的長者申請入住長者屋，增加人數以承托舍監服務；又表示長者輪候公屋及資助院舍時間長，相信提供低度照顧的長者屋具吸引力，「舍監不計較付出照顧長者，已超越一份工，亦是很好的社區照顧」。簡銘東參選選委會「港九分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表」選舉，該界別尚有77名候選人，詳見選舉事務處網頁。

相關字詞﹕啟田邨 居家安老 房屋署 長者住屋

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