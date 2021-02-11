港聞

港聞二

仍有案在身 明年DSE不奢望升大學

【明報專訊】不少學生在反修例運動被起訴和定罪，他們有案在身，如何繼續學業？現年20歲的中學生Edward（化名）因非法集結案判入勞教中心，錯過逾半年課程。他說對明年的文憑試沒有信心，不敢奢望入大學，亦不敢規劃未來，因為身上還有其他未起訴的案件，不排除有一日要回到牆內。

稱有「手足」被中學令退學

教育局長楊潤雄早前接受傳媒訪問稱，有四成反修例被捕人是學生，反映教育有需要改善，又稱入獄的學生出獄後原則上可返回原校就讀，但需視乎個人意願及前路去向。惟Edward結識一名同期服刑的示威案「手足」，對方先後還押和服刑一年多，被中學要求退學後，出獄後改讀其他專上院校。Edward雖獲母校保留學籍，但重返校園後，進度大大落後，唯有向同學借閱筆記，改以升讀高級文憑為目標應試。

街頭運動最熾熱時，Edward多次被捕，已經熟悉既定程序，「拘捕、錄口供、去羈留室、見值日官、落臭格，然後等律政司回覆。如果檢控就第二日上庭，不檢控就等文件，打電話找家人保釋」。他說一旦再被起訴，很大可能回到獄中，屆時未必判入少年犯適用的「3C」院所（更生中心、勞教中心及教導所），而是成人監房。

「很多人都承受類似的事，我不覺得自己與眾不同，反正煮到來就食。」脫下社運少年犯身分，Edward志願是做體育教師，「如果我再坐監，這個夢想很難實現。」

石牆花：坐監失學籍 違教育理想

囚權組織石牆花創辦人邵家臻表示，部分大學政策較寬容，批准因案服刑的學生休學，至於中學生因社運案失去學籍，似乎有學校違背了教育理想，「懲教都有『教』字，坐監都可以讀大學，校方憑什麼懲罰學生？」他提到，少年犯從「3C」獲釋後要守監管令，但懲教署不會提供學業和工作支援，幫少年重投社會，主要依靠民間協助。

（反修例風暴）

相關字詞﹕更生中心 教導所 少年犯 石牆花 勞教中心 反修例運動

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