港聞

港聞二

反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想

【明報專訊】「煲底見！」Edward（化名）在沙嘴懲教所服刑時，目送一名「手足」刑滿出冊，情不自禁叫喊口號，結果被罰加監一個月，達到羈留期半年上限。Edward認為，懲教署高層欲打壓政治思想，但他不敢在牆內投訴，擔心再受針對。他自言意志堅強，沒有被牢獄之苦動搖信念，加監一個月是獄中最崩潰的事。本報統計，反修例運動中，至少有111名年輕男女被判入3種羈留式院所，即更生中心、勞教中心及教導所。明報記者 余卓祈

懲教署：在囚者違規 不姑息

懲教署回覆本報查詢稱，署方不會評論個別事件，而任何在囚者違規，院所管方會根據法例，採取紀律檢控及適當懲處，絕不姑息。

Edward18歲被捕，19歲上庭受審。裁決前一晚，他和朋友說好，如果由囚車押送離開，希望聽到Beyond樂隊的歌曲《十八》，「『曾不知天高與地厚……也試過制度和自由』，好多歌詞可以套用抗爭運動入面，我希望自己有感受」，結果如他預期，囚車從法院駛出時，不少聲援者唱着他最愛的歌。隔着囚車深色玻璃，「出面看不到我，但我看到大家，亦聽到首歌」，他默默感謝眾人的慰藉。最終，Edward被判入勞教中心，先羈留在沙嘴懲教所，之後居於中途宿舍。每個少年犯頭髮都清一色剷青，Edward受訪時，原本的寸頭已長成清爽的短髮，說起沙嘴的日子記憶猶新。

平日清晨近5時，少年犯起牀摺被後，要接受值日官檢查皮鞋，「一定要磨到『立立令』」，接着上體育課受訓。無論是早午晚餐後，他們都要不斷練步操，「表面叫學習紀律，日日操都幾無聊」，較好的是早午各洗澡一次，勉強捱得過酷暑。Edward慶幸自己體能不錯，間中被懲教人員稱讚，「成日登上『體能龍虎榜』，有小小榮耀」。

擦鞋不認真罰打腳底 「唔太傷接受到」

電影《同囚》中，少年犯常遭懲教人員虐打和凌辱。Edward說，現時沙嘴仍存在體罰，但情况沒有電影般誇張，例如他被指沒有認真擦皮鞋，被罰「找板」打腳底一兩下，「唔算太傷，仲接受到」，亦有人因為收到寫有粗口的信件，被用筆彈額頭。不過，體罰不是牆內常用的字眼，「阿sir叫和我們『玩』，要我們『找數』」。

與Edward同期的囚友中，近半身負社運案，他見證到「第一個望住出冊的手足」，便忍不住衝動，叫了一句「煲底見！」懲教人員問是誰大叫，他站起來認了，結果是接受紀律檢控，被獨囚「水飯房」3天，並加監一個月。沙嘴少年犯一般羈留5個月，他要羈留6個月，「仲有高層話我叫政治口號，稱要報警。我無反駁，但內心覺得唔合理，那3隻字根本無犯法」。

有懲教找聊天 稱未來由年輕人主宰

經歷加監事件，Edward有感牆內連僅餘言論自由都沒有，但他強調，不覺得被前線懲教人員留難或政治針對。曾有懲教人員找他聊天，稱香港未來由年輕人主宰，勸他要深思熟慮行事，流露少許人情味。偶爾他會想，如果再來一次，未必會冒險在獄中叫口號，但肯定會參與社運。沙嘴懲教所鄰近石壁監獄，前本土民主前線發言人梁天琦在該處服刑。他會自我安慰：「自己偶像坐在自己旁邊，他承受緊，我都承受緊。」面對社運低潮，他希望香港人別太善忘，「黎明前的黑暗是最黑暗的，但大家別將2019年以來的事，當成過眼雲煙」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕同囚 勞教中心 懲教所 更生中心 少年犯 反修例運動

上 / 下一篇新聞

進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調
林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
澳門立選投票率回歸新低
澳門立選投票率回歸新低
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用
「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
聚合支付平台助小微企吸生意
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
友和Yoho：聚合支付省行政成本
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老