反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想

懲教署：在囚者違規 不姑息

懲教署回覆本報查詢稱，署方不會評論個別事件，而任何在囚者違規，院所管方會根據法例，採取紀律檢控及適當懲處，絕不姑息。

Edward18歲被捕，19歲上庭受審。裁決前一晚，他和朋友說好，如果由囚車押送離開，希望聽到Beyond樂隊的歌曲《十八》，「『曾不知天高與地厚……也試過制度和自由』，好多歌詞可以套用抗爭運動入面，我希望自己有感受」，結果如他預期，囚車從法院駛出時，不少聲援者唱着他最愛的歌。隔着囚車深色玻璃，「出面看不到我，但我看到大家，亦聽到首歌」，他默默感謝眾人的慰藉。最終，Edward被判入勞教中心，先羈留在沙嘴懲教所，之後居於中途宿舍。每個少年犯頭髮都清一色剷青，Edward受訪時，原本的寸頭已長成清爽的短髮，說起沙嘴的日子記憶猶新。

平日清晨近5時，少年犯起牀摺被後，要接受值日官檢查皮鞋，「一定要磨到『立立令』」，接着上體育課受訓。無論是早午晚餐後，他們都要不斷練步操，「表面叫學習紀律，日日操都幾無聊」，較好的是早午各洗澡一次，勉強捱得過酷暑。Edward慶幸自己體能不錯，間中被懲教人員稱讚，「成日登上『體能龍虎榜』，有小小榮耀」。

擦鞋不認真罰打腳底 「唔太傷接受到」

電影《同囚》中，少年犯常遭懲教人員虐打和凌辱。Edward說，現時沙嘴仍存在體罰，但情况沒有電影般誇張，例如他被指沒有認真擦皮鞋，被罰「找板」打腳底一兩下，「唔算太傷，仲接受到」，亦有人因為收到寫有粗口的信件，被用筆彈額頭。不過，體罰不是牆內常用的字眼，「阿sir叫和我們『玩』，要我們『找數』」。

與Edward同期的囚友中，近半身負社運案，他見證到「第一個望住出冊的手足」，便忍不住衝動，叫了一句「煲底見！」懲教人員問是誰大叫，他站起來認了，結果是接受紀律檢控，被獨囚「水飯房」3天，並加監一個月。沙嘴少年犯一般羈留5個月，他要羈留6個月，「仲有高層話我叫政治口號，稱要報警。我無反駁，但內心覺得唔合理，那3隻字根本無犯法」。

有懲教找聊天 稱未來由年輕人主宰

經歷加監事件，Edward有感牆內連僅餘言論自由都沒有，但他強調，不覺得被前線懲教人員留難或政治針對。曾有懲教人員找他聊天，稱香港未來由年輕人主宰，勸他要深思熟慮行事，流露少許人情味。偶爾他會想，如果再來一次，未必會冒險在獄中叫口號，但肯定會參與社運。沙嘴懲教所鄰近石壁監獄，前本土民主前線發言人梁天琦在該處服刑。他會自我安慰：「自己偶像坐在自己旁邊，他承受緊，我都承受緊。」面對社運低潮，他希望香港人別太善忘，「黎明前的黑暗是最黑暗的，但大家別將2019年以來的事，當成過眼雲煙」。

（反修例風暴）