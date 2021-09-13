陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難

陳茂波昨出席商台節目《政好星期天》時被問到政府會否再派發消費券，他說現時當務之急是集中處理10月派發的新一輪消費券。對於早前有大批市民湧到消費券辦事處補辦登記手續，他重申執行安排不夠妥貼，有改善空間，日後如有類似措施會改善表格設計。

被問市民排隊補辦登記

稱日後改善表格設計

陳茂波稱，只要本港疫情受控，全年經濟增長達到5.5%至6.5%並不困難，但留意到經濟復蘇步伐不均勻，餐飲及零售業較理想，但旅遊業和航空業等仍受到很大影響，目前政府集中精力爭取與內地通關，相信對本港經濟可帶來最大支持。

林鄭回應2019派4000元

「已汲教訓 不做複雜東西」

另外，有市民於昨日《施政報告》公眾諮詢會上，指政府2019年透過關愛共享計劃向合資格市民發放4000元，不滿當年無法受惠。特首林鄭月娥回應稱，聽到市民「耿耿於懷的心情，不好意思」，說政府當年派錢是按照需要，但政府事後已汲取教訓，「如果政府財政良好，想與市民分享（成果），不需要做那麼複雜的東西」。

有長者希望享有免費公共交通服務，林太回應稱，提供免費交通會對公共財政構成大影響，「其實2元都已很好了」，指明年初會將「2元乘車優惠計劃」擴展至60至64歲長者，形容已是一筆大開支，希望市民滿意。