陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究

河套首批發展未足夠

倡釋放邊境地發展創科

國務院上周公布前海合作區方案，團結香港基金及立法會議員均建議興建鐵路，打通兩地人流。特首林鄭月娥上周三出席立法會質詢，被多名議員問及香港如何與前海發展接軌，有議員建議由洪水橋興建鐵路接駁前海，林太表示會在下月公布的《施政報告》交代有關新界北部的發展，又指前海擴區後更接近香港，運輸基建是重要一環，同意新發展區要「基建先行」。

陳茂波昨日出席無綫節目《講清講楚》指，鐵路好處是交通流量大、快捷及環保，新界西及前海位於珠三角西面，若有鐵路連接，可提供快捷交通工具來往兩地，認為值得研究。

新界北商業地可改建住宅

陳茂波認為，要提供足夠的土地吸引創科及國際企業來港落戶，現時落馬洲河套區佔地0.8平方公里，到2024年會有首批8座樓宇落成，但不足夠，如有較多地方讓外國來港的創科企業或科研機構人員落戶，可帶旺本地創科發展，創造更多就業機會，有利稅收。資料顯示，與本港河套一河之隔的深圳創新區面積約3平方公里。

陳茂波認為，應重新檢視本港邊境土地，一方面做好保育，但另方面釋放一些土地發展創科，「（新界北）整個鐵路佈局完善的話，古洞北/粉嶺北新發展區、洪水橋新發展區原本做商業的用地，部分可以提早做住宅用地，解決土地及住屋問題，值得探索」。

特首林鄭月娥今年6月接受傳媒訪問時表示，已邀請前規劃署長凌嘉勤出任創新與統籌辦事處顧問，重新檢視邊境發展及口岸經濟帶，以全新思維用好邊境土地融入大灣區，而凌嘉勤於今年初透露，洪水橋鐵路車站在規劃階段已預留地底空間，可供未來加建區域鐵路站，連接深圳前海商貿區，而洪水橋亦可探討打造成全新的商業核心區，為新界地區注入經濟動力。