對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心

稱一國兩制最大優勢

重點融入國家發展大局

諮詢會上有市民問及，林太會否推出政策令港人同心同德地建設香港，「而不是去諷刺、訕笑那些移民離港的家庭」，林太說，對港人移民無意見，稱每人都有選擇自由，但政府作為勾畫未來的「第一責任人」，需要令留港者對前途充滿信心、海外的人認為香港可以安居。她強調香港的發展與國家分不開，國家的進步為香港開闢更多平台，又認同香港的生物科技有發揮空間。

林太表示，本次施政報告重視未來發展，強調一國兩制是本港最大優勢，稱香港是中國的一部分，她問：「為何回歸後出生的青年，竟然沒有國家觀念、身分認同，甚至受煽動作出反對中央的行為？」她指教育需要「加把勁來做」，例如引入公民與社會發展科，盼青年掌握更好的社會及國家觀念。

認同港生物科技有發展

林太稱需強調「一國為本、一國為先」，同時記住香港獨有制度，包括獨立司法權、金融中心、國際聯繫等，「未來盡量用好一國兩制，掌握國家發展帶來的機遇……整個社會需要認清形勢」。

推「聯合政策包」闡深港優勢

有市民關注港人在大灣區的適應問題，認為求職、居住等資訊不清晰，林太稱會配合內地政府推出更多便利措施，正整合不同資訊，計劃推出一站式平台讓市民索取資料。另外，她認為香港未來應加強吸引創科人才，短期內將與深圳合作推出「聯合政策包」，歸納港深優勢，共同吸引海內外的人才落戶，發展國際科技創新中心。