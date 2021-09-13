港聞

港聞二

林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日出席第二場《施政報告》公眾諮詢會，近八成參加者由政府邀請。林太表示，本份施政報告不能迴避重組政府架構，現時可「大膽、大刀闊斧地」研究，她指有共識成立政策局推動文化工作，亦會加強土地房屋的協調。新民黨主席葉劉淑儀認為，現屆政府任期內落實改組有難度，但相信「誰做特首都不會（對改組）有異議」。

另外，林鄭月娥強調政府資源有限，公共開支已佔本地生產總值27%，例如創科發展投入1300億元等，預計未來4至5年均有財赤，加上全球傾向減稅增加競爭力，本港加稅空間及稅種不多，表明施政報告無空間大幅提高開支。她表示，今年的報告重視香港未來發展，「是時候做大經濟塊餅……方向是用好國家給我們的政策，融入國家發展大局，令經濟再次起飛，不是滿足於每年只有2%、3%的經濟增長率」。

八成諮詢會參加者當局邀請

香港電台昨舉辦第二場「2021施政報告公眾諮詢」，有115名市民現場或透過網上出席。政策創新與統籌辦事處回覆本報表示，其中91人（近80%）由各區民政事務處邀請，24人（約20%）由嶺南大學公共管治研究部以隨機抽樣方式邀請。港台上月舉行首場公眾諮詢會，當時有106名市民參加，其中90人（約85%）由政府邀請。

稱社會恢復平靜 立會願配合

可「大刀闊斧」研究改組

有發言市民認為政府部門發展房屋的效率不足，關注會否重組發展局、運輸及房屋局；亦有市民稱鄰近國家於藝術科技的範疇上成功，關注政府會否成立專責部門推動。

林太回應稱，現時政府架構沿用上屆，當時的政治環境無法短時間內改組，她稱本次施政報告冀開創前景、增加土地供應等，工作繁多，而社會已恢復平靜，立法會更願意配合行政機關，可以「大膽、大刀闊斧地」研究改組，「大家的共識都是文化要有專門的政策局，以推動香港的文化工作，亦要加強在土地房屋方面的協調」。

葉劉：料下屆才可落實

「誰當特首都沒異議」

前特首梁振英曾於任內提出設立文化局，但最終因立法會拉布而觸礁；林鄭月娥於2017年競選特首時，政綱建議「分拆運輸及房屋局」、「把土地和房屋合併成一個局」。

現屆政府餘下任期不足一年，明年3月將舉行新一屆特首選舉。新民黨主席葉劉淑儀表示，對於分拆運輸及房屋局，在立法會內有跨黨派共識；她亦認為應該成立文化、體育及旅遊局，但要「找對人」擔任局長，解釋文化涉及身分認同等議題，較政治敏感，容易引起爭議。

然而，葉劉淑儀認為難以在本屆政府任期內敲定改組細節，因為涉及立法會通過撥款、修改法例等，預計新一屆政府上場後，才能推行新架構，但相信「誰做特首都不會（對改組）有異議」。

明報記者

相關字詞﹕施政報告諮詢 運輸及房屋局 文化局 改組 特首林鄭月娥 移民 一國兩制 施政報告 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
因病停工 頭暈氣喘終日臥牀
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
對市民移民「無意見」 指政府須讓留港者有信心
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波︰洪水橋鐵路貫前海值得研究
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
陳茂波稱消費券提振作用勝預期 經濟增長達標不難
澳門立選投票率回歸新低
澳門立選投票率回歸新低
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
會見醫學界選委候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」
反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想
反修例風暴111年輕人判入羈留院所 一聲煲底見罰加監 少年犯：打壓思想
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
仍有案在身 明年DSE不奢望升大學
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
國泰詐彈驚魂 航班平安抵京
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
撤走舍監 長者屋住戶：如失親人依靠 陪診煮飯代購 九旬翁：不知以後怎過活
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
舍監日夜守候察安危 為96歲梅姨解困
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
區議員倡居家安老 須強化舍監角色
「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用
「山竹」重災運動場 建預製組件牆擋浪 稱省時省錢 建築署：日後工程積極使用
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
稱沒場地仍有舞台 網上演唱 何韻詩：唯一可做 續唱下去
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
福建莆田爆疫 回港易「開空窗」4天
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
回應強制接種 林鄭：每次強制都有反彈
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
逃捕拋毒出車 男女控藏毒藥駕
聚合支付平台助小微企吸生意
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
友和Yoho：聚合支付省行政成本
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】陳智思落區 阿婆以為選立會
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】袁國勇裴偉士 奪未來科學獎
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】公民黨為街坊開舖 梁家傑快閃做樹窿
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】議辦最後一日 王偉麟不忘老友記
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】大律師公會換屆 梁振英：興衰存亡轉折點
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老
【Emily】房協主席談大計 建屋方向居家安老