林鄭：施政報告不能迴避政府重組 稱有共識設文化政策局 另加強土地房屋協調

另外，林鄭月娥強調政府資源有限，公共開支已佔本地生產總值27%，例如創科發展投入1300億元等，預計未來4至5年均有財赤，加上全球傾向減稅增加競爭力，本港加稅空間及稅種不多，表明施政報告無空間大幅提高開支。她表示，今年的報告重視香港未來發展，「是時候做大經濟塊餅……方向是用好國家給我們的政策，融入國家發展大局，令經濟再次起飛，不是滿足於每年只有2%、3%的經濟增長率」。

八成諮詢會參加者當局邀請

香港電台昨舉辦第二場「2021施政報告公眾諮詢」，有115名市民現場或透過網上出席。政策創新與統籌辦事處回覆本報表示，其中91人（近80%）由各區民政事務處邀請，24人（約20%）由嶺南大學公共管治研究部以隨機抽樣方式邀請。港台上月舉行首場公眾諮詢會，當時有106名市民參加，其中90人（約85%）由政府邀請。

稱社會恢復平靜 立會願配合

可「大刀闊斧」研究改組

有發言市民認為政府部門發展房屋的效率不足，關注會否重組發展局、運輸及房屋局；亦有市民稱鄰近國家於藝術科技的範疇上成功，關注政府會否成立專責部門推動。

林太回應稱，現時政府架構沿用上屆，當時的政治環境無法短時間內改組，她稱本次施政報告冀開創前景、增加土地供應等，工作繁多，而社會已恢復平靜，立法會更願意配合行政機關，可以「大膽、大刀闊斧地」研究改組，「大家的共識都是文化要有專門的政策局，以推動香港的文化工作，亦要加強在土地房屋方面的協調」。

葉劉：料下屆才可落實

「誰當特首都沒異議」

前特首梁振英曾於任內提出設立文化局，但最終因立法會拉布而觸礁；林鄭月娥於2017年競選特首時，政綱建議「分拆運輸及房屋局」、「把土地和房屋合併成一個局」。

現屆政府餘下任期不足一年，明年3月將舉行新一屆特首選舉。新民黨主席葉劉淑儀表示，對於分拆運輸及房屋局，在立法會內有跨黨派共識；她亦認為應該成立文化、體育及旅遊局，但要「找對人」擔任局長，解釋文化涉及身分認同等議題，較政治敏感，容易引起爭議。

然而，葉劉淑儀認為難以在本屆政府任期內敲定改組細節，因為涉及立法會通過撥款、修改法例等，預計新一屆政府上場後，才能推行新架構，但相信「誰做特首都不會（對改組）有異議」。

明報記者