社協調查：逾三成新移民兒童遭歧視

香港社區組織協會在2019年5月至今年1月，訪問336名成人新移民及195名新來港兒童，包括來港未滿7年及滿7年的新移民，發現六成在公共場合聽到歧視新移民的言論，約45%成人及逾半兒童在購物及吃飯時被冷落或嘲笑。社協副主任施麗珊表示，新移民受歧視比率呈跌勢，但主要因社運及疫情下，受訪者減少外出及接觸他人，並非歧視減輕。梁太今年來港與港人丈夫及9歲女兒同住，鄰居不滿梁女平日下午練琴的聲量，斥責他們「搶晒啲公屋」、濫用綜援，甚至打破窗戶，多次報警均未平息，令她感「冇晒自己生存權利」。

近四成就業受歧視的受訪者中，兩成工作量較多、工資較低、或被僱主顧客等侮辱冷落，15.9%更因壓力或不公平對待失去工作。在街巿工作的阿群曾被顧客以粗言辱罵她是「大陸×、返去大陸啦」，令她非常委屈。

六成新移民有中度或以上抑鬱症狀

另外，59.2%新來港成人及45.7%兒童有中度或以上抑鬱症狀，遠超整體巿民的37.4%，而受歧視的程度愈高，抑鬱的症狀亦愈嚴重。施麗珊表示，新移民抑鬱情况響起警號，促消除有關歧視，改善他們的精神健康。