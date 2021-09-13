與醫局共同委託專家報告：延誤診斷 病人壽命縮短4年

楊德威透過律師委託臨牀腫瘤科專科醫生撰寫報告，另有兩份報告由病人及醫管局聯合委託，交由泌尿外科專科醫生和另一名臨牀腫瘤科專科醫生負責。3人均為私人執業。

泌尿外科醫生報告指出，楊於2018年9月求診時前列腺已有腫塊，相信當時是局部晚期前列腺癌或早期轉移性疾病，臨牀推斷大機率是第三期。文獻顯示同類患者5年存活率為22%。報告續稱，楊確診時預期壽命為40至45個月，聯合的團隊延誤診斷，料減少病人預期壽命3至4年。

病人一方委託報告稱如及早發現癌症，患者或可治癒或存活，形容聯合團隊診斷、建議、治療及護理「低於合理護理和治療標準」。第三份報告稱患者2018年9月獲診斷為良性前列腺增生，排期約9個月接受經尿道前列腺切除術，輪候時間合理，確診第四期獲安排荷爾蒙療法亦屬標準治療；即使早於2018年發現，治療方案亦一樣。

醫生：有腫塊屬二期以上 不解院方不驗PSA

泌尿外科專科醫生楊協和向本報表示，早期前列腺癌通常無病徵，需靠驗血檢測前列腺特異抗原（PSA）診斷，若腫瘤大到壓住前列腺可致無法排尿、血尿等，他相信病人於2018年被發現有腫塊時已屬第二期或以上，「中間（10個月）不清楚醫院有何理由不驗PSA」。