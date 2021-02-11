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進出聯合醫院11次 病漢歷10月方悉患癌 輾轉急症、泌尿、外科、骨科 發現時前列腺癌已末期

【明報專訊】聯合醫院被指延誤診斷癌症患者。一名七旬地盤工向本報投訴，2018年因無法排尿到聯合求診，其後出現背痛、腎積水等，曾入住泌尿外科、外科、骨科等病房，10個月先後共求醫11次，該院始發現他患末期前列腺癌，癌症指數超標244倍。專家報告估計延誤診斷導致減少壽命3至4年（見另稿）；患者質疑院方令他錯過「治療黃金期」，又批醫管局似「攞支槍指住我」，若不接受賠償，會因經濟困境而斷藥，要求當局承擔全額醫療費。

明報記者 許芳文

2018年初次入院 醫生懷疑前列腺有腫塊半年內電腦掃描照膀胱鏡無發現

現年72歲的楊德威自前年起因病停工，多數留家臥牀度日。他在2018年9月因無法排尿，送往聯合醫院急症室。當值醫生肛門指檢時懷疑楊前列腺左葉有腫塊，並診斷患前列腺增生。楊入住泌尿外科病房，第3日出院，轉介至泌尿外科門診，需輪候13個月。至同年11月，楊再因無法排尿到聯合急症室，置入導尿管後出院，翌日導尿管位置疼痛，往急症室要求卸除。2019年2月初，他右腰疼痛、腎功能受損，入院緊急電腦掃描發現右腎輕微積水，4天後接受緊急手術置入輸尿管支架；至4月到日間手術中心接受膀胱鏡檢查和移除支架。

經歷上述5次治療，楊病徵未退，同年5月左邊腹痛，入住聯合普通外科病房，泌尿外科醫生及內科團隊曾會診；出院後6天再到急症室，當時雙側腰痛及持續發燒兩天，獲處方止痛藥及抗生素。楊其後入院接受大腸鏡檢查和切除瘜肉，至6月30日下背疼痛加劇，並蔓延至右大腿，步行時更甚，獲安排入住骨科病房，其間接受大便隱血測試顯示陰性。

至7月5日，楊嚴重下背痛到急症室求醫，再入住骨科病房，兩天後接受前列腺特異抗原（PSA）指數測試，發現指數高達1078 µg/L，較正常低於4.4 µg/L的水平超標244倍。泌尿外科團隊會診後，懷疑楊患有轉移性前列腺癌。他在7月底到私院接受正電子電腦掃描，顯示患有前列腺癌，已擴散至骨骼。

引述泌尿科主診醫生：一時大意未盡本分

楊德威同年10月向院方投訴，稱泌尿外科主診醫生承認事件涉醫療疏忽及失誤。他引述該醫生稱，「『團隊從沒做過癌細胞檢查，應有很多方法，但沒有做到。』醫生說了幾次對不起，叫大家『朝前看』，又說團隊『一時大意沒做好自己本分』」。

拒接受醫局賠償金額 耗盡積蓄將斷藥

為向院方索償，楊早前用數萬元委託醫生撰寫專家報告，連同多次獲轉介到私家接受影像檢查，過去兩年已耗盡約18萬元積蓄。由於服用的抗癌藥已無效需轉藥，醫生建議自費購買荷爾蒙藥物以拖慢惡化，每月藥費約3.3萬元；如使用另一款標靶藥每月則約3.9萬元。

「等得開庭人都死」 促聯合承擔藥費

他早前向朋友借3.3萬元買藥，但已無法負擔下期藥費，「醫生說有藥可見步行步；無藥的話，預期壽命少於一年」。他透露醫管局提出賠償，但認為金額無法接受，要求聯合為失誤負責，承擔其全額醫療費；並起碼賠償他約18萬元的損失。他形容醫管局似「攞支槍指住我」，要麼接受賠償繼續治療，要麼斷藥，「等法庭開庭（審理索償），等得來人都死」。

聯合醫院發言人表示，院方會繼續跟進患者病情和提供適切治療，以及提供協助。由於患者就個案申索已進入法律程序，現階段不宜提供細節或評論。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕聯合醫院 醫管局

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