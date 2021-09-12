【明報專訊】1970年代初：教協醞釀成立
˙ 香港政府提出降低文憑教師起薪點，觸發教師抗爭，教界醞釀成立教協，籌備委員會與12個教育團體組成「香港教育團體聯合秘書處」，發起罷課
1973年：創會
˙ 教協正式成立，司徒華獲選首任會長
1977至1978年：「金禧事件」奠定教協威望
˙ 金禧中學校長梁潔芬被指貪污，會長司徒華陪同教師向廉署舉報，梁被判入獄。及後當局決定封校致原有教師失業，教協發起集會抗議，政府另立中學讓教師續任教
1985年：晉身議會
˙ 立法局功能組別教育界議席，司徒華當選，此後一直由教協中人出任該議席
1992至1993年
˙ 教協以約3116萬元購入銅鑼灣永德大廈閣樓連兩個地舖
1998年
˙ 以2430萬元購入旺角好望角大廈8樓全層，該廈9樓全層亦屬教協物業
2011年
˙ 以5003萬元購入旺角中僑商業大廈7樓全層共5個單位
˙ 創會會長司徒華病逝
2012年：反對推行德育及國民教育科
˙ 與多個團體組成「民間反對國民教育科大聯盟」，要求撤回國教科
2014年：佔領運動爆發，號召教師罷課、罷教
2019年：因反修例風暴與教育局關係轉差
2021年：退出不同組織
˙ 先後退出民陣、支聯會和職工盟
˙ 今年3月，以5942萬元購入新蒲崗商廈萬迪廣場9樓3個單位
2021年8月10日：宣告解散
˙ 內地官媒7月30日抨擊教協是「毒瘤」、「必須剷除」，教育局其後宣布斷交，警方指不排除調查教協，不足兩周教協宣告解散
2021年9月11日：終結
˙ 教協召開特別會員代表大會，投票通過解散議案