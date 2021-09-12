˙ 香港政府提出降低文憑教師起薪點，觸發教師抗爭，教界醞釀成立教協，籌備委員會與12個教育團體組成「香港教育團體聯合秘書處」，發起罷課

1973年：創會

˙ 教協正式成立，司徒華獲選首任會長

1977至1978年：「金禧事件」奠定教協威望

˙ 金禧中學校長梁潔芬被指貪污，會長司徒華陪同教師向廉署舉報，梁被判入獄。及後當局決定封校致原有教師失業，教協發起集會抗議，政府另立中學讓教師續任教

1985年：晉身議會

˙ 立法局功能組別教育界議席，司徒華當選，此後一直由教協中人出任該議席

1992至1993年

˙ 教協以約3116萬元購入銅鑼灣永德大廈閣樓連兩個地舖

1998年

˙ 以2430萬元購入旺角好望角大廈8樓全層，該廈9樓全層亦屬教協物業

2011年

˙ 以5003萬元購入旺角中僑商業大廈7樓全層共5個單位

˙ 創會會長司徒華病逝

2012年：反對推行德育及國民教育科

˙ 與多個團體組成「民間反對國民教育科大聯盟」，要求撤回國教科

2014年：佔領運動爆發，號召教師罷課、罷教

2019年：因反修例風暴與教育局關係轉差

2021年：退出不同組織

˙ 先後退出民陣、支聯會和職工盟

˙ 今年3月，以5942萬元購入新蒲崗商廈萬迪廣場9樓3個單位

2021年8月10日：宣告解散

˙ 內地官媒7月30日抨擊教協是「毒瘤」、「必須剷除」，教育局其後宣布斷交，警方指不排除調查教協，不足兩周教協宣告解散

2021年9月11日：終結

˙ 教協召開特別會員代表大會，投票通過解散議案

資料來源：明報資料室