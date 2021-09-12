教協元老憶往事 「只能坦然面對」

教協1973年創會，初時辦事處位於油麻地渡船角文景樓，潘說，「那時幾乎晚晚到教協，我的生活模式就是學校、教協，然後才回家」。當時教協僅得數名職員，一眾理事事無大小都要幫忙，潘記得每期《教協報》印刷後，理事們需花三四個晚上捲報以便投寄，過程中自然「好多偈傾」，「總離不開學校工作，大家坐埋都是老師，傾偈好多涉及教學工作，都算是非正式的專業發展」。

以往每逢農曆新年前，教協辦事處放滿訂購的糖果、瓜子、臘味等賀年食品，貨物堆到外面梯間，整層充斥着食品味道，待已訂貨會員在指定日子前來取貨。潘天賜說，那時需大量人力，理事及義工會一同幫忙，「有時是粗重工夫，又要搬來搬去，又要拆箱、又要執東西、又要重新包裝」。他說教師在校少做粗活，雖然辛苦，但大家享受那段時光，旨在為教協建立與會員的關係，笑稱「都幾懷緬以前搬搬抬抬日子」。

已故創會會長司徒華視教協為一生成就，而理事及監事會上月一致決定解散教協。被問到箇中壓力時，潘說不願見教協結束運作，惟「事物發展總有一個階段，這是好正常的事」。潘大半生與教協同行，相較外界反應，他似乎更坦然看待，但他說「亦不到我不坦然面對」。 他稱學生繼續需要老師，師生互動關係不會消失，寄語教師繼續摸索教好學生、做好教學的方法；教師將失去為他們發聲、具代表性的工會，潘勸教育同工日後「要自己幫自己發聲才可」。