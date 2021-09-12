兩網箱供理大授課 漁民做導師 學養殖學法例

學員憂新技術門檻高 盼資助

有年輕學員表示，在資深漁民指導下，學習到實用的養殖技巧，有助將來投身養殖業，惟擔心入場門檻較高，希望政府承擔部分建造費用，供市民承租營運，亦可避免大財團壟斷。

港大學生羅浩珈是學員之一，他喜愛魚類，故選修生態學及生物多樣性學科，但與養殖業屬兩回事，亦無相關課程可報讀，不知如何入行，認為現時由資深漁民教導的技巧甚為實用，例如每名學員獲分配的網箱，外表看似平平無奇，實則牽涉各種養殖技巧，例如在魚排中央放置圍網，可防止魚餌散開，網箱上加設魚網則可防止雀鳥食魚。

他參加課程後體會到傳統漁民辛勞，例如魚苗成長過程需按大小分組，「要用魚網逐條撈起，每條魚本身有一定重量，加上數呎長的魚網，啲魚會重咗幾倍」。

學實用技巧 體會漁業辛勞

另一學員洪婉程亦是港大學生，她平時會暈船浪，但喜愛魚類，家中飼養熱帶魚，雖然目前未決定將來是否投身養殖業，但認為可學多一種技能，故無懼日曬雨淋，不過在魚排工作時仍要服暈浪丸。

漁業持續發展基金海產養殖現代化及可持續發展計劃負責人、理大應用生物及化學科技學系助理教授郭穎軒指出，水產養殖培訓實習課程是漁業持續發展基金項目，招收了60多名學員，導師包括資深漁民，有數十年養殖經驗，學員每周需實習不少於18小時，為期8至10個月，每名學員獲分配一批魚苗，包括金頭鯛及黃鱲䱽，今年3月投放魚苗，現時已生長至約1斤，最快下月推出市場發售。郭穎軒稱，學員除養魚亦要全面學習相關法例、飼料運用、水質監測、魚類疾病及預防，以及營運策略等。

（城市保育）