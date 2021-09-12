深海網箱養魚 避風避病避紅潮 智能管理自動投餌實時監控 魚產最快10月應市

明報記者 馬耀森

漁護署漁業主任莫碧霞表示，署方2017年底就本港設立深水網箱示範場做可行研究，2019年底開展建造工程，2020年9月竣工，同年12月由內地順德拖到東龍洲魚類養殖區，今年3月掛網及投放魚苗。她說，養殖場以鋼架組成，長91米、寬28米、深約7.5米，養殖水體達1.1萬立方米，約等於4.4個標準泳池；養殖場設有實時監控系統及水質監察、自動投餌系統、風力及太陽能供電，以及小型海水化淡系統供工作人員飲用；養殖場四角設有浮室，利用船中壓水艙的原理，配合多個錨，將養殖場固定在海上。記者在魚排上行走，附近有船經過產生湧浪，魚排亦未有大幅擺動。

漁署試驗場 鋼架打造不隨浪擺

漁護署高級漁業主任周永權表示，本港養殖業仍停留在傳統木製浮排，抗風浪能力低，容易因颱風損毁；外國近年轉型以深海網箱技術養魚，配合先進科技例如實時監控水質及養殖流程，更可遙距監控；養殖場以鋼架打造，遠較傳統木排堅固，本身具備應對極端天氣能力，可設於離岸較遠的地點，由於水流較快，水質較近岸佳，魚類染病及受紅潮影響的風險較低。

周永權稱，署方希望藉養殖試驗場讓業界了解外國養殖業發展，與國際技術接軌，署方利用養殖區收集的養殖數據，為示範養殖品種制定標準養殖流程及食物安全重點控制手冊，以提升海魚養殖成效及漁產品的食物安全水平。

年產300噸 引入「金頭鯛」可全年養殖

莫碧霞表示，參考外地經驗，試驗養殖場的規模年產量可達300公噸，現時養殖場其中一組養殖網箱由漁護署試驗養殖黃鱲䱽及深海泥鯭等魚類，另外兩組網箱由理大舉辦水產養殖培訓實習，每名學員被分配網箱養殖黃鱲䱽及金頭鯛，今年3月投放魚苗，最快10月推出市場發售。理大應用生物及化學科技學系助理教授郭穎軒說，養殖區遠離岸邊，優點是水流交換較頻密，即使爆發紅潮，對魚類影響較小；養殖場的水質及魚類化驗結果亦顯示，養殖場的魚類寄生蟲數量極低。至於從內地引入的新魚種金頭鯛，原產地為地中海，可忍受較低水溫，在本港冬天也可養殖，換言之可全年養魚，增加產量，符合成本效益。

推漁業轉型 未來引入大灣區

深海網箱養殖不但是全球養殖業趨勢，本港未來更有機會於大灣區發展深海網箱養殖。中聯辦副主任何靖早前出席本地漁民團體舉辦的座談會，提及未來隨國家「十四五規劃」推進，國家將繼續支持香港漁民在內地發展，例如深海網箱養殖。行政長官林鄭月娥去年11月發表的《施政報告》提出，政府將致力推動漁農業邁向高增值及可持續發展，為支持香港漁民參與在大灣區的深海養殖產業發展，港府會透過「漁業持續發展基金」提供支援，以及設立現代化的示範養殖場，幫助業界轉型至深海養殖。

（城市保育）