大澳亮燈吸逾200人 「感覺港人依然connect」

今年「大澳花燈節」在大澳街頭掛上約2500個燈籠，由昨晚起至9月30日，每晚6時半亮燈，晚上9時關燈，較去年提早半小時關燈。活動搞手之一張敏芳對亮燈不無感觸，「覺得要做好人好事，原來都不容易，但我毋忘初心是想萬家燈火，希望每家每戶自己亮燈，承傳大澳的人情味、漁村歷史文化，大家各自出力，將這碩果僅存的歷史傳下去」。

商戶冀遊人自律 帶走垃圾別太吵

大澳昨日非常熱鬧，專安排乘船遊覽的大澳得鴻旅遊每位30元，老闆黃小姐表示，集合約13至24人出船看中華白海豚、棚屋、將軍石等，因為花燈亮燈，今日有小龍賽（龍舟賽），帶動人流，昨早更有旅行團一行23人包船，今日至下午5時已出船20次，生意較上周升五成，「上星期六半小時都坐不滿一條船，今（昨）日10至15分鐘就滿人了」。

大澳小食店老闆鄭小姐表示，昨日人流僅去年高峰時三分之一，又稱花燈節影響好壞參半，好是有節日氣氛，帶旺店舖生意升超過五成，爸媽落場幫手有寄託；但父母晚上8時就上牀睡覺，去年花燈節人潮阻塞街道，太嘈吵令父母難入眠，更有人亂丟垃圾到她家門口的花盆，她希望今年遊人自律，自己垃圾自己帶走，賞燈時不要太吵。

街坊冀如九份 活化為旅遊點

吉慶街街坊68歲齊先生喜見花燈節令大澳有生氣，又稱大澳以前有很多漁民，後來式微，「社區衰落就要轉型，台灣九份以前是採礦地，後來活化成旅遊點，希望大澳亦可以活化」。

楊先生一家四口昨先遊昂坪360，再乘巴士到大澳，楊太表示特意帶來4歲兒子及2歲女兒，「希望他們學會中秋傳統，就是要一家人團聚」。劉女士則帶同3歲兒子和8歲女兒到大澳，原打算帶子女看看棚屋、花燈，碰巧亮燈，「疫情令生活很悶，今次來大澳好像去了旅行，而且很有中秋氣氛」，人流雖多，但相信各人會注意防疫，不擔心爆疫。