白田奪命火 起火單位疑擅拆走廊氣窗

涉事的白田邨13座12樓昨晨已解封，走廊嚴重熏黑，起火單位被鐵鏈鎖上，外牆身可見一個心形圖案，並有被捕女戶主洋名「Montha」。單位對着走廊的氣窗懷疑遭人拆走。起火單位幾近燒成廢墟，多條電線外露，不少物件燒至只剩支架，其餘物件盡變灰燼。

起火單位斜對面的單位，事發時最少有4人在家，其中34歲住客李擴疑欲逃避濃煙而爬出單位的晾衫架，不慎失足墮樓亡；其母被消防員救出時已昏迷，胞弟亦吸入濃煙不適。該單位氣窗沒完全關上，懷疑濃煙由起火單位的氣窗經死者單位氣窗湧入屋。昏迷女傷者情况昨日轉為嚴重。

大廈原應拆 房署：安置廈延誤

白田邨13座於1970年代落成，翻查區議會文件，當局原目標於2021年1月清拆13座重建，惟截至去年8月底，全幢895戶中有633戶的安置問題仍未解決。房屋署回應稱，用作安置白田邨第13座租戶的住宅大樓，由於工程進度問題，延至今年稍後才會取得入伙紙，隨後會安排居民陸續入伙。署方又稱，白田邨屋邨辦事處沒有記錄顯示涉事單位有拆除氣窗，警方仍在調查案件，如有需要會盡力協助。