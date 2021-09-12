母咳嗽惹侮辱目光 嘆爆疫年半康復者仍乏支援

「3個大男人」湊女童雞手鴨腳

家庭成員分隔不同病房留醫，難隨時獲對方資訊，Eddy稱入院第5日後，伴隨壓力而來的情緒問題亦慢慢浮現，幸得伊利沙伯醫院醫護人員在「冧晒檔」期間亦致電給他，安撫情緒，並了解其家庭需要。他稱自己與父親、哥哥及小侄女在7月底出院，出院後面臨種種問題。由於母親仍然留院，該段日子要「3個大男人」照顧一名4歲小妹妹，形容當時較「雞手鴨腳」。他稱社會福利署從未接觸過他們，認為若署方能提供一些協助，相信能令他們更順利渡過難關。

Eddy表示，母親因肺部功能受創，「而家個肺仲有啲花」，出院後經常會氣促，繼而咳嗽。曾有途人在母親咳嗽時，投來令人不適的目光，「好似侮辱緊佢（母親）咁。」他認為，疫情不會在短時間內消散，政府應好好規劃長遠對策，包括加強確診者及康復者的心理輔導支援，以及相關教育等，「我感覺政府幫助企業多過個人，但個人心理健康其實好影響社會健康」。

稱社署沒接觸 署方：駐院社工協助

社署回應稱，確診病人若因受感染而面對情緒問題或經濟困難，署方的駐院醫務社工會按個案具體情况提供所需協助，包括為病人及家屬提供輔導及支援服務，協助他們處理因疾病、創傷或殘疾而引起的情緒及生活上的問題，以及轉介病人及家屬申請合適的康復服務及社區資源。

醫管局稱，醫護人員按確診病人臨牀情况提供適切治療及支援，並根據嚴謹標準，確保病人不再具傳染性後，安排出院及定期覆診，並按臨牀需要提供心理支援服務。公立醫院各病人資源中心亦會聯繫醫院與社區伙伴，為有社區服務需要的病人及照顧者提供支援。