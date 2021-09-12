全屋染疫母命危 五口家劫後更團結 醫生一度問考慮拔喉 終奇蹟康復出院

明報記者 何瑞芬

9小時5人齊確診 各自隔離

去年7月13日，Eddy家人出現病徵並到區內診所求醫，當時未意識已染疫。至7月18日清晨，父母病情轉差，Eddy慌張陪同他們趕往伊利沙伯醫院求診。他稱母親早上8時半接受檢測，約10時半得悉她初步確診。同住家人亦要逐一檢測，壞消息排山倒海而至，不足9個小時，一家五口全告染疫。5人分別被送往醫院內不同隔離病房治理，Eddy當時最擔心82歲父親，他年紀較大且不擅使用手機，在隔離病房幾乎完全與家人斷絕交流，情緒亦較差，卻未料到其後傳來母親危殆消息。

他稱母親入院後已陷入昏迷，肺部功能轉差，需要插喉，醫生更與家人討論過是否要為母親加裝人工肺，甚至已向家人諮詢在急救時是否考慮拔喉。家庭在一日間陷入窘境，Eddy說當時有自責情緒，「唔知做得夠唔夠去保護屋企人」，入院約數天後，自己亦出現發冷、失去味覺等病徵。但一想到父母情况，整個家庭只能靠較年輕的他和哥哥支撐：「死撐囉，香港人最叻死撐。」隨着較年輕3名家人在7月底出院，Eddy一家亦迎來好消息，轉送九龍醫院的父親亦可出院，不過當時父親心急落牀即撞到頭部，需送回伊利沙伯醫院照電腦掃描，留院一天後出院返家。

感激醫護撫慰 轉院列隊拍掌

至於情况最嚴重的母親，亦在8月中回復清醒，慶幸病毒並無擴散至其他器官，長期躺臥亦無真菌感染，終於緩慢地康復起來。他們一家人康復後因有抗體，9月起獲准每周探望母親一次的機會。

他猶記得9月第一個周六，當時已做好心理準備走入病房，但望見母親模樣仍深深感觸，不禁哽咽：「係我兩個月以來第一次見到佢，覺得佢瘦咗、蒼白同蒼老咗，行動唔方便，我第一句唔知講咩，淨係問：『阿媽你點呀？』」他稱母親一步一步地康復，後來轉院調養，轉院時獲貼心的護士列隊拍掌歡送，他稱記得當時有個護士說：「阿馨（母親名字），你行得番嗰陣咪嚟探我哋囉」，母親頓時淚光滿面。

近半年的辛酸，母親終在去年聖誕節出院，一家到外婆家吃團圓晚飯，當時的白切雞及老火湯亦成寶貴回憶。他稱今次經歷，令5人關係更加密切，「會花更多時間陪家人，老人家表達含蓄，會傾多啲同估佢哋需要」。

防疫足仍中 「難防病毒在門口」

來回地獄又折返，Eddy最感激無微不至照顧他們的醫護及支持他的公司同事。他稱平日十分關注疫情，家中防疫工作幾乎做到滴水不漏，笑言不少朋友都不解為何他會「中招」。他說，平時難免要出街買餸、外出用膳等，只能說是難防「病毒在門口」，未來會與胞兄輪流接種疫苗，加強防護。