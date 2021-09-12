港大畢業生就業4年最低 月薪平均2.8萬

逾兩成繼續進修 獲聘需時更久

港大學生發展及資源中心最新數據顯示，75.1%受訪的2020年全日制本科畢業生已獲聘，較前年下跌4.4個百分點，而2017及2018年的就業率分別近八成。21.3%受訪畢業生選擇進修，較2017至19年各約17%明顯上升。翻查資料，科大和理大早前公布2020年畢業生就業數據，科大畢業生獲聘全職工作比例為68.1%，理大畢業生獲聘全職工作及自僱比例為74.1%。

港大調查又顯示，畢業生需較長時間獲聘，在去年6月前獲聘的畢業生只有46.9%，較前年的56.5%大減；從事工商業的畢業生仍為大多數，佔受訪者約五成，其次是社區、社會及個人服務，佔21.3%。

薪酬方面，港大畢業生平均月薪於2017至20年持續上升，去年接近2.8萬元，按年升2.9%，惟升幅不及往年。按行業分類，社區、社會及個人服務平均月薪逾3.8萬元，按年升8.8%，投身工商業的平均月薪約2.2萬元，按年升2.6%（見表）。