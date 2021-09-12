中大黃錦輝：盼與前海共訂法例 助科研北上

指港人到內地發展 法例上有障礙

前海方案涵蓋多個領域開放及政策創新，包括服務業、科技、金融開放等。黃錦輝表示，在科技發展方面，目前可更聚焦於人工智能、醫療、金融科技及智慧城市4個方向，這同時是本港科技發展方向。他說，現時港人要到大灣區以至全國發展，香港法例上有障礙，期望今次與前海合作，可共同制訂基於一國兩制的法例，甚至改變本地法例，以助本港科研產品北上。

他說，香港的國際經驗可為前海發展帶來貢獻，深圳則較創新、願意探索，不認同港深合作是「幫人做嫁衣裳」。對於早前有調查指年輕人對到大灣區發展意欲不大，部分原因與工資待遇有關，他認為若大灣區有發展機遇，工資較低也應嘗試，如果只想着香港工資較高，「正不是創業家的想法」。

出席同一節目的洪為民稱，前海方案的關注點應在進一步開放香港專業服務業、金融業及科技業三方面，其中在科技方面，方案鼓勵本港或國際大學在前海建校或研究中心，並加入企業參與，以打造國際科創中心。他不認同香港是協助深圳打造示範區，而是「一齊發展」。

洪為民：港立法須按普通法原則

對於兩地法規有別，是否有需要改變本地法例，洪為民接受本報查詢稱，若直接將內地法規搬到香港，容易水土不服，兩地法制始終不同，個別新興事物如金融科技、數據條例等，內地已有相關法例，香港可跟從其規管範圍、權力等，但必須同時審視現行法例及參考外國做法，並按普通法原則訂立。他認為要拉近兩地法規差別，並不存在「邊個跟晒邊個」，反而可按「就高不就低」原則，以做得較好的一方為據。