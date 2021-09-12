宣傳選委選舉 大孖沙街邊派傳單 唐英年：氣氛遜過往 學者：多數人無份投票難增認受

多名本身屬當然選委的人大、政協，以及已自動當選者，昨今兩日分別在各區擺逾500個街站宣傳，派發單張，內容包括提及中央「惠港新政」。有單張介紹選委會界別，寫上「總有一個界別能夠代表你，反映你嘅切身需要」。

新地郭炳聯派數分鐘 信和黃志祥走入街市

昨日街站不乏「大孖沙」現身。本身為全國政協委員的新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯，昨到灣仔街頭派傳單，逗留數分鐘後離去。新地稱郭炳聯積極向市民派單張，宣傳人大政協選委政綱，介紹新選舉制度並傾聽市民建議。地產及建造界當然選委、信和集團主席黃志祥則到石塘嘴街市向商戶派單張，逗留約半小時。港區人大代表譚志源則聯同人代陳振彬、蔡素玉到觀塘雲漢邨探望6戶長者，稱聆聽其心聲及對特區政府的施政意見。

唐英年昨到街站派傳單後稱，冀藉街站諮詢民意，亦盼公眾多了解新選舉制度「良政善治」優勢、更多市民下周投票。今次選舉僅得400多人爭300多席，選民基礎亦以團體票為主，唐承認在街站遇到的選民不多，亦稱選民較以往少，「氣氛當然沒過去那麼激烈」。他說以往選委會選舉氣氛亦不太熾熱，相信立法會選舉氣氛會較熱烈。至於會否提名民主派參選，他自言「好開放」，任何人擁護《基本法》、效忠特區，他亦樂意提名。全國人大常委譚耀宗被問及民主派會否難以入閘，他稱民主派「好闊」，若符合愛國者準則應無問題；至於熱血公民鄭松泰當然選委資格亦被「DQ」，譚稱其以往言行「大家都很清楚」。

馬嶽料收「命令」 不敢反抗

中大政治與行政學系副教授馬嶽接受本報查詢時稱，以往選委會選舉中，主要是民主派有做選舉工程、成為傳媒焦點；今次人大、政協擺街站，相信主要用意是在選舉欠公眾關注下宣傳。他認為在大部分市民無份投票下，行動未能提高選舉認受性，而選委會選民以團體票、公司票為主，在街站接觸到選民機會甚低。他預計選舉投票率將高企，因選民比例少，亦以團體票為主，「正常都不會甩（不投票）」。

被問到「大孖沙」亦落區派傳單，馬嶽估計各人接獲「命令」，在距選舉尚餘一周下須多作宣傳，對此不敢反抗。