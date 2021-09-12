子怨少陪伴 母驚覺虧欠 放下事業投身寄養 助人自助溫暖家

兩子伴散步 關顧兩體弱寄養孩

經營女裝店近18年的吳太，與丈夫一直早出晚歸，前年生意轉差，留家時間增，一段時間後毅然交回舖位，把心思全部投放在現年9歲及16歲的兒子身上。但她形容，兩子都很「自動波」，令她平日剩餘不少時間，在朋友口中得知寄養家庭服務後，去年3月起照顧現年3歲的大B（化名），成為寄養姨姨。

原本留在院舍的大B，四肢肌肉及言語表達能力較弱，吳太每日帶他到將軍澳海旁散步，兩子閒時伴隨，大B起初行一個多小時便會哭，後來慢慢行到2至4小時，現更可踩滑板車。為令大B有多個伴，吳家今年7月再添一員，迎來3歲寄養童細B（化名），細B做過心臟手術，步伐不太穩，初到家時，細仔化身「大哥哥」，主動提出「我強壯，要關顧他多啲」。

吳太稱，大B及細B很快融入，家中變得熱鬧起來，每逢周日丈夫休息，一家會外出消遣、看電影。吳太回想，沒特別想過如何與大B及細B建立感情，但得知他們之前進食、行路也不太好，2008年曾做大手術的她，一心只盼兩孩能有健康的身體，帶他們散步，她同時也可做運動，「唔覺得好辛苦」。

疫下寄養家庭減 機構盼有生力軍

根據社署資料，截至6月底共有約950個寄養家庭。香港國際社會服務社預計，該機構現役寄養家長中，約有15%將於今年內退休，又稱觀察到疫情期間，即由去年1月至今，新寄養家庭的申請明顯減少，配對數字較之前同期減少逾兩成，期望疫情緩和後有更多生力軍加入寄養服務。

（新冠疫情）