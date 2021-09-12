區區推「長者接種日」 擬醫院設站為覆診者打針

聶德權昨在商台節目《政經星期六》表示，目前約64%合資格人口接種了首劑疫苗，距離「應打盡打」目標仍遠，60歲或以上長者接種率不足一半，70歲或以上者更只得27%，而本港約有100萬名達70歲長者，即要多40多萬人打針才夠七成。

聶德權稱多商場感興趣

他說，未來策略是走入社區，希望多接觸長者的地方都安排到接種服務，包括透過商場、屋邨、民政事務處、社署、地方團體等，安排長者聽健康講座和一對一醫療諮詢服務，並即場安排打針，很多商場表達興趣，若反應好或一連幾日進行；亦會在屋邨物色多長者聚集的地方打針，希望做如流動的疫苗注射中心，未來一個月每區都會起動長者疫苗接種日。醫院方面，聶德權說正與醫管局商討，在一兩間醫院試行注射站，當長者到專科門診覆診時，見醫生後知道病情穩定，就能打針後才離開醫院。

科學委員會周三商第三針

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目表示，科學委員會將於周三開會討論第三針事宜，他認為器官移植、骨髓移植、免疫系統有問題者，或會優先打第三針。他又說，部分國家會為60或65歲以上長者打第三針，科學委員會亦會考慮。至於科興能否降低接種年齡，許說視乎科興針對兒童的第三期研究數據。

（新冠疫情）