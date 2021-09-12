推健康碼否 聶德權：開放態度 民主黨稱非全民需北上無必要 憂過分蒐私隱

聶籲設身處地 思考內地如何看港防疫

聶德權昨日在商台《政經星期六》指出，在與內地免檢疫通關的事宜上，要從內地角度設身處地思考，需檢視如果容許免檢疫入境，會否引致當地爆發風險大幅提高，即需看內地對香港防疫控疫信心的程度，包括本港對外開放的程度、經機場入境的防控措施、檢測和追蹤的能力、疫苗接種率、若有個案流入社區後盡快控制疫情的能力等。聶德權續稱，兩地專家需要商討所關注的防疫措施及如何推行通關。

近日不少建制派都提出本港要推行健康碼或類似系統，以便讓內地安心與本港通關，工聯會麥美娟上周在立法會提出，可在「安心出行」加裝追蹤功能；民建聯周浩鼎則稱，港府應推有追蹤功能的健康碼，讓要回內地的港人使用。

「當然會有私隱關注」 稱聚焦防控追蹤

聶德權昨被問會否在港推行健康碼，他說若港人回內地就要跟內地制度；而香港如何更掌握風險程度，用「安心出行」正是一方法。主持人陳淑薇認為，港府不需等內地專家，可自行決定推行健康碼，「香港做不到（健康碼），我們本身太尊重個人」，聶回應「當然會有關注個人私隱等問題，我認為應聚焦如何加強防控與追蹤力度，萬一本地社區有爆發，能很快控制到疫情。我認為應持開放一點的態度去思考」。他續稱，目前不同人說健康碼其實是說不同的事，強調本港應目標為本，看防控抗疫力度如何加強，讓內地有信心通關。

指通關條件不清 袁海文倡研「共存」

袁海文認為，本港無必要推有追蹤功能的健康碼，因本地疫情受控，且不是所有港人都有需要來往中港兩地，無理由要求所有港人使用健康碼，憂慮會過分收集個人私隱。他又說，內地通關條件不清晰，並沒明言香港推健康碼就通關，且病毒不斷變種，港府應聚焦研究如何過渡到「與病毒共存」的策略。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，香港電話沒實名制，軟件亦沒追蹤功能，但他認為要求旅客用健康碼不是大問題，一旦旅遊期間有問題，當地政府可聯絡到該旅客，新加坡亦有類似系統。

許樹昌又說，內地或仍憂慮本港有輸入個案走漏出社區，因以往也試過在檢疫期間感染的個案，故若要通關，本港既要維持本地零確診，也要確保檢疫不要有「甩漏」。

明報記者

（新冠疫情）

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