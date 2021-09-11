租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人

5作案 有人10個月失400萬

商業罪案調查科早前鎖定涉案詐騙集團成員，發現他們去年初開始在觀塘租用甲級寫字樓單位，以塑造正當投資公司形象，至少牽涉5宗倫敦金詐騙案，涉款逾1000萬元。5宗案件發生於去年2月至今年8月，損失由15.5萬至395萬元不等，事主包括退休人士、教師及工程師。據了解，被騙395萬元的事主被蒙在鼓裏長達10個月，騙徒以「保證金」等不同藉口誘騙事主存款，又以不同理由拒絕事主取回款項。

警方前日展開行動，在多區以串謀詐騙拘捕6名男子，年齡21至40歲，包括一名公司董事及3名骨幹成員，部分人為集團中層管理人員、投資經紀及傀儡戶口持有人。探員搜查該集團位於觀塘的辦公室，檢走電腦、投資經紀講稿、開戶文件及數簿等。警方同時凍結12個與詐騙集團有關的本地銀行戶口，以及超過500萬元懷疑犯罪得益，不排除將有更多人被捕。

cold call稱做問卷索資料

再致電推銷「投資計劃」

商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，警方今年5至8月接到多名市民舉報涉及倫敦金的詐騙案，騙徒以隨機致電（cold call）方式向接聽者做「問卷調查」為名，套取其基本個人資料及有無投資經驗等，之後會再聯絡事主推銷「高回報、低風險」的倫敦金投資計劃，游說事主交出一筆錢開立投資戶口。

騙徒之後會提供網上交易平台，要求事主授權他們交易，每當事主要求取回現金時，騙徒就以各種藉口砌辭推搪，或利用交易平台令事主誤信自己投資失利。警方翻查交易平台紀錄與詐騙集團傀儡戶口金錢流向時，發現交易紀錄與傀儡戶口收支紀錄不符，相信集團從未為事主作任何投資，紀錄上的賺蝕亦屬虛構。