偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕

警方上月底接獲一名男子報案，他稱於7月尾收到訛稱銀行職員的電話，聲稱可提供低息貸款，他按指示提供資料，包括入息證明、住址證明及樓契，其後獲回覆已通過批核。有聲稱律師樓職員之後相約事主辦手續，並出示偽造銀行文件，要求事主開出一張130萬元支票作資產保證金，事主感可疑，於是報警。

辦貸款覺異 事主助設局擒人

警方之後聯絡一名假扮律師樓職員的騙徒，對方邀約事主到尖沙嘴一商廈單位辦理手續及交收支票。警方前日展開行動，在尖沙嘴拘捕接洽事主的男子，其後進入一個偽裝成律師樓的單位，再拘一人，檢獲虛假文件、證書、冒充律師樓卡片及招牌。警方在另一地方拘捕第3人，他涉嫌是致電事主的騙徒。

「奧瑪按揭轉介」涉騙380萬

另外，油尖警區刑事調查隊上月及本月分別接獲47歲女子及58歲男子報案，稱於本年1至3月間接獲自稱「奧瑪按揭轉介」職員的電話推銷低息貸款。騙徒相約事主到尖沙嘴港晶中心一個辦公室簽約，之後指示事主向合法財務公司貸款，騙徒之後再要求事主將借取的全筆款項交予他們，藉以向銀行透支以加大借款額，事主交款後，騙徒即去如黃鶴。兩名受害人合共被騙380萬元。

警方前日在元朗拘捕一名52歲姓施男子，他報稱從事投資行業，為「奧瑪」公司登記董事，港晶中心辦公室亦由他租用。他暫獲准保釋候查。