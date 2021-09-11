保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢

裝修商認沒依消防例設計

改動結構圖無呈屋署

死因庭昨傳召4人作供，首先是承辦迷你倉裝修工程的泰發工程有限公司東主王岱。王承認當年沒收到時昌的指示要按照《消防條例》設計迷你倉的格局，亦沒有將改動過的結構圖則呈交屋宇署，「根據經驗，我認為無需要做這件事，普通裝修不需要入（圖）則」。家屬一方質疑王知悉倉內的冷氣機引發火災，才否認負責安裝冷氣機，王表明「100%肯定，我無裝冷氣，如果係我裝，我唔怕認」。

庭上透露，最先起火的3樓迷你倉設有3部冷氣機。德輝冷氣水電工程公司維修工人楊振杰供稱，從2014年起接手倉內的冷氣機維修工作。單據顯示，3樓迷你倉於2014年8月安裝兩部掛牆式分體冷氣機，並在2016年3月替換另一部冷氣機的室內機。楊表示，大火發生前的兩年間，沒發現倉內冷氣機過熱或漏電故障，惟承認3樓冷氣機鄰近電梯大堂，機件不時散發熱氣，所以該處較翳焗。

租户：起火前不覺冷氣機有異

3樓迷你倉的租戶劉錦麟表示，事發當日（2016年6月21日）早上近10時，他到倉內整理物品，其間沒發現冷氣機有異樣，倉內「好靜，咩聲都無」。他說平時較少見到其他租戶，不知道倉門打開後會否阻礙租戶經過。

淘大工業村保安員袁志強供稱，事發當日早上10時許，他聞到濃烈的燒焦氣味，後來陪同時昌迷你倉維修工人鍾國成搜索異味源頭，發現3樓迷你倉起火。他說，時昌迷你倉區域經理黃家晉和副經理宋國光當時已在倉外，二人嘗試開門入倉滅火。

見滅火不果 保安致電恒隆報警

袁說，黃和宋當時表明「自己會處理」，他理解二人「唔想我知道入面發生咩事」，於是站在倉外觀察；惟因為濃煙攻出倉外，二人救火不果，袁便致電恒隆地產的控制中心，由恒隆的保安主管報警。研訊下周一（13日）續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）