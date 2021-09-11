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女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升

【明報專訊】昨日為世界防止自殺日，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心公布2020年香港自殺數據，估算去年每10萬人有12.1人自殺，較前年低。中心總監葉兆輝指出，60歲以上女性、15歲以下青年、15至24歲女性共3個群組的自殺率（以每10萬人口計算，下同）有上升趨勢，當中60歲以上女性從11.9升至15.3，升幅達28.5%。葉形容升幅大，並指移民潮下，相信女性長者自殺率會持續上升，呼籲大眾關注情况。

去年自殺率1998年後新低

研究指出，去年香港自殺率為12.1，是1998年後最低。葉兆輝估計或因不同組織關注自殺問題，初見成效。不過，他說整體高齡人士的自殺率一直較其他年齡組別高，當中雖然60歲或以上男性的自殺率從2009年最高的34，一直回落至去年的24.5，但去年60歲或以上女性的自殺率是15.3，較前年11.9明顯上升。

葉兆輝提3特質：寡婦獨居子女非同住

葉解釋，這女性群組特質有三，包括不少是寡婦、獨居、非與子女同住，近一兩年出現移民潮，部分中年人帶同子女移居別國，年老雙親留在香港，這些長者或感被遺棄。防止自殺研究中心培訓顧問張鳳儀補充，部分長者有慢性病，更容易「覺得嗰頭近」，不欲連累人，「到仔女再見佢哋嘅時候，已經係認屍」。葉兆輝呼籲移民者多利用FaceTime等方式與雙親保持聯繫。另外，葉兆輝指黃大仙、觀塘及深水埗較多獨居長者，故這幾區長者自殺率亦較高。

不足15歲者比率連年升

葉：疫下停面授 學生失援

另外，葉兆輝說15歲以下組群雖然自殺基數低，但自殺率由前年0.7升至去年1.3。他說，這群組學童自殺率在過去三四年一直上升，以前15歲以下學生「可能連死亡係乜都未知」，近年則開始出現小學生自殺。張鳳儀舉例，曾有中三學生因害怕自己患上新冠肺炎，不斷噴酒精在自己身上，但學校只建議他到校務處上課，並無解決問題，讓該學生情緒問題未能解決。

葉兆輝補充，疫情下學校一度停止面授，學生失去得到支援及關注的地方，情緒受困擾時或未能獲及時處理。他呼籲家長教導子女如何減壓、如何界定成功及失敗，並協助子女了解自身價值。

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