Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年9月11日星期六
港聞二
港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」
參與初選區議員續擬宣誓 「只能跟政府程序」
白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查
街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友
海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品
周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心
空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法
養和重用疫苗針筒 接種者被打空針
學生接種率達標 5校個別班級申全日面授課
指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯
港認可新加坡阿聯酋孟加拉尼泊爾針卡
嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高
知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例
喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時
冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制
吸煙修例審議完成 下月恢復二讀
小學教師踢警囚9周 上訴駁回即時服刑
理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」
遇虐兒虐老袖手 倡最高囚20年 法改會倡訂「沒有保護罪」 教師院舍恐工作大增
教界憂難辨虐待 家校關係恐受損
廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念
招標大維修兩廈遭淋油 警拘8人疑爭生意
女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升
保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢
偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕
租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人
北角老翁捲車底亡 斗車司機被捕
尊子漫畫
【Emily】鍾國斌駁「控煙助長壽」論：鄧小平煙不離手到90幾歲
【Emily】「聽婦女聲音」 何超瓊擺街站兩日
【Emily】鄧炳強張建宗獲委太平紳士
【Emily】宣誓會堂猛滴水 徐英偉：水為財
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」
參與初選區議員續擬宣誓 「只能跟政府程序」
白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查
街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友
海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品
周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心
空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法
養和重用疫苗針筒 接種者被打空針
學生接種率達標 5校個別班級申全日面授課
指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯
港認可新加坡阿聯酋孟加拉尼泊爾針卡
嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高
知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例
喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時
冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制
吸煙修例審議完成 下月恢復二讀
小學教師踢警囚9周 上訴駁回即時服刑
理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」
遇虐兒虐老袖手 倡最高囚20年 法改會倡訂「沒有保護罪」 教師院舍恐工作大增
教界憂難辨虐待 家校關係恐受損
廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念
招標大維修兩廈遭淋油 警拘8人疑爭生意
女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升
保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢
偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕
租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人
北角老翁捲車底亡 斗車司機被捕
尊子漫畫
【Emily】鍾國斌駁「控煙助長壽」論：鄧小平煙不離手到90幾歲
【Emily】「聽婦女聲音」 何超瓊擺街站兩日
【Emily】鄧炳強張建宗獲委太平紳士
【Emily】宣誓會堂猛滴水 徐英偉：水為財
港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」
參與初選區議員續擬宣誓 「只能跟政府程序」
白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查
街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友
海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品
周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心
空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法
養和重用疫苗針筒 接種者被打空針
學生接種率達標 5校個別班級申全日面授課
指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯
港認可新加坡阿聯酋孟加拉尼泊爾針卡
嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高
知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例
喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時
冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制
吸煙修例審議完成 下月恢復二讀
小學教師踢警囚9周 上訴駁回即時服刑
理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」
遇虐兒虐老袖手 倡最高囚20年 法改會倡訂「沒有保護罪」 教師院舍恐工作大增
教界憂難辨虐待 家校關係恐受損
廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念
招標大維修兩廈遭淋油 警拘8人疑爭生意
女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升
保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢
偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕
租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人
北角老翁捲車底亡 斗車司機被捕
【Emily】鍾國斌駁「控煙助長壽」論：鄧小平煙不離手到90幾歲
【Emily】「聽婦女聲音」 何超瓊擺街站兩日
【Emily】鄧炳強張建宗獲委太平紳士
【Emily】宣誓會堂猛滴水 徐英偉：水為財
prev
next