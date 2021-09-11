廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念

48歲被告被控於2017至2020年間，五度在何文田一單位非禮女童X。首次案發是X就讀小五至小六的某天午夜，當時被告與X同睡一房，被告妻子則與次子睡在客廳的碌架牀，另幼子居於內地。

曝光後事主需住院 對家庭財困自責

庭上披露X的創傷報告稱，X受侵犯時感到不快及憤怒，事件曝光後需住院，繼而影響學業，更令家庭陷入財政困難，感到十分自責，偶爾憶起事件會不安，自此對男性信任下降。其母又在報告稱，X曾於小六時萌自殺念頭，她與被告關係一向疏離，如吃飯時不會坐近被告，亦拒絕進食被告烹調的食物。

警誡稱「一時鹹濕」 求情哭訴「做錯了」

沒有律師代表的被告在庭上求情時哭道「我做錯了……我知錯了……」稱自己是家中經濟支柱，對一己之錯導致家庭破落深感後悔，明白罪無可恕，只祈求家人原諒。

區域法院暫委法官李志豪詢問被告為何犯罪，被告稱「出於好奇」，因與太太一同照顧患病父母，但不想靠綜援而活，每天工作逾11小時養家「10多年來都有壓力」。法官又問，對於報告稱X有自殺傾向，被告有何補充，被告稱X在校內遭教師歧視，可能是衣著問題，加上成績欠佳會被他訓示，種種均可能構成壓力。

【案件編號：DCCC 413/21】