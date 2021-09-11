理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」

裁判官香淑嫻裁決稱，綜合證供，示威者當晚9時半在荃灣一帶堵路，其間有人辱罵警員，並向警方防線丟磚。至晚上10時，被告楊栢杰（21歲）跟隨人群後退至荃新天地，被警員於背包搜出玻璃擊槌。香官認為，當時正值暴力事件高峰期，不少車和櫥窗玻璃被破壞，故法庭可推論，被告持有玻璃擊槌用途是打破玻璃。

指被告邊稱用於逃生邊稱可有可無 自相矛盾

被告早前自辯稱，當晚打算往商場吃飯購物，若遇上交通意外，可用玻璃擊槌逃生。香官批評，被告一方面預期會遇上交通意外，危機意識極高，另一方面卻說玻璃擊槌「可有可無」，說法自相矛盾和削足適履。香官稱本案情節嚴重，決定先替被告索取感化令、社會服務令及勞教中心報告，「不等於會判感化令和社服令，不要誤會」。

【案件編號：WKCC4509/20】

（反修例風暴）