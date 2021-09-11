港聞

港聞二

小學教師踢警囚9周 上訴駁回即時服刑

【明報專訊】前年11月11日「大三罷」，時任小學教師楊博文涉在上水掃管埔路迴旋處腳踢一名警長腹部，去年被裁定襲警罪成判監9星期。早前他在高院就定罪上訴並獲准保釋，昨因理據不足遭駁回上訴，須即時服刑。法官陳慶偉稱原審裁判官在判刑時評論楊，做法正常不過，不代表審訊不公和有偏頗。

上訴人聞判後表現平靜，向公眾席點頭示意，旁聽者散庭時揮手打氣道「撐住楊老師」。

被告質疑官偏見 上訴庭：非憑一點拒納證供

上訴方認為原審裁判官吳重儀對上訴人楊博文有嚴重偏見，拒絕接納他的供辭。上訴方引述裁判官稱，懷疑楊博文的「心智和人格有潛在障礙，才會表現失智」，以為警員會掉他落橋，質疑他是否仍適合教書，在他無相關問題下索閱精神報告。陳官強調上述批評是裁判官判刑時說的，裁判官考慮到楊當時情緒激動及其母患有精神病，故為他索取精神報告。

裁判官指楊博文多次直呼警員編號，對警員懷有敵意，上訴方稱這顯示其心存偏見。陳官認為裁判官不是單憑這一點拒絕接納其證供，裁判官曾觀察上訴人作供態度，可判斷他在案發時社會氣氛下有否故意慢駛進迴旋處。

原審被指沒考慮警證供矛盾 上訴庭不同意

另外，上訴方指裁判官沒考慮警員證供矛盾，陳官不同意這說法，重申裁判官已就腳踢的動作要求警員在庭上示範，認為上訴方稱警員供辭獲得較高的比重似乎斷章取義，上訴人稱在充分合作下被警員強行拉出車外，亦似乎有點匪夷所思。

上訴庭又不認為裁判官過分干預審訊，認為裁判官是為了澄清警員證供發問，裁判官沒令辯方無法提出抗辯理由及妨礙被告抗辯，未構成不公平審訊。

原審控方案情稱，楊博文當日清晨兩度在迴旋處慢速駕車以圖堵路，警員截停搜車時，楊激動欲逃，警員遂捉着楊阻止他離開，楊掙扎期間腳踢向警長鍾宏業腹部。辯方稱楊是被警員粗暴拉下車，頭部被撞落地面。

【案件編號：HMCA 283/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴駁回 小學教師 襲警罪 大三罷 反修例運動

上 / 下一篇新聞

港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」
港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」
參與初選區議員續擬宣誓 「只能跟政府程序」
參與初選區議員續擬宣誓 「只能跟政府程序」
白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查
白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查
街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友
街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友
海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品
海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品
周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心
周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心
空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法
空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法
養和重用疫苗針筒 接種者被打空針
養和重用疫苗針筒 接種者被打空針
學生接種率達標 5校個別班級申全日面授課
學生接種率達標 5校個別班級申全日面授課
指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯
指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯
港認可新加坡阿聯酋孟加拉尼泊爾針卡
港認可新加坡阿聯酋孟加拉尼泊爾針卡
嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高
嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高
知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例
知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例
喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時
喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時
冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制
冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制
吸煙修例審議完成 下月恢復二讀
吸煙修例審議完成 下月恢復二讀
理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」
理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」
遇虐兒虐老袖手 倡最高囚20年 法改會倡訂「沒有保護罪」 教師院舍恐工作大增
遇虐兒虐老袖手 倡最高囚20年 法改會倡訂「沒有保護罪」 教師院舍恐工作大增
教界憂難辨虐待 家校關係恐受損
教界憂難辨虐待 家校關係恐受損
廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念
廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念
招標大維修兩廈遭淋油 警拘8人疑爭生意
招標大維修兩廈遭淋油 警拘8人疑爭生意
女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升
女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升
保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢
保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢
偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕
偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕
租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人
租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人
北角老翁捲車底亡 斗車司機被捕
北角老翁捲車底亡 斗車司機被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾國斌駁「控煙助長壽」論：鄧小平煙不離手到90幾歲
【Emily】鍾國斌駁「控煙助長壽」論：鄧小平煙不離手到90幾歲
【Emily】「聽婦女聲音」 何超瓊擺街站兩日
【Emily】「聽婦女聲音」 何超瓊擺街站兩日
【Emily】鄧炳強張建宗獲委太平紳士
【Emily】鄧炳強張建宗獲委太平紳士
【Emily】宣誓會堂猛滴水 徐英偉：水為財
【Emily】宣誓會堂猛滴水 徐英偉：水為財