小學教師踢警囚9周 上訴駁回即時服刑

上訴人聞判後表現平靜，向公眾席點頭示意，旁聽者散庭時揮手打氣道「撐住楊老師」。

被告質疑官偏見 上訴庭：非憑一點拒納證供

上訴方認為原審裁判官吳重儀對上訴人楊博文有嚴重偏見，拒絕接納他的供辭。上訴方引述裁判官稱，懷疑楊博文的「心智和人格有潛在障礙，才會表現失智」，以為警員會掉他落橋，質疑他是否仍適合教書，在他無相關問題下索閱精神報告。陳官強調上述批評是裁判官判刑時說的，裁判官考慮到楊當時情緒激動及其母患有精神病，故為他索取精神報告。

裁判官指楊博文多次直呼警員編號，對警員懷有敵意，上訴方稱這顯示其心存偏見。陳官認為裁判官不是單憑這一點拒絕接納其證供，裁判官曾觀察上訴人作供態度，可判斷他在案發時社會氣氛下有否故意慢駛進迴旋處。

原審被指沒考慮警證供矛盾 上訴庭不同意

另外，上訴方指裁判官沒考慮警員證供矛盾，陳官不同意這說法，重申裁判官已就腳踢的動作要求警員在庭上示範，認為上訴方稱警員供辭獲得較高的比重似乎斷章取義，上訴人稱在充分合作下被警員強行拉出車外，亦似乎有點匪夷所思。

上訴庭又不認為裁判官過分干預審訊，認為裁判官是為了澄清警員證供發問，裁判官沒令辯方無法提出抗辯理由及妨礙被告抗辯，未構成不公平審訊。

原審控方案情稱，楊博文當日清晨兩度在迴旋處慢速駕車以圖堵路，警員截停搜車時，楊激動欲逃，警員遂捉着楊阻止他離開，楊掙扎期間腳踢向警長鍾宏業腹部。辯方稱楊是被警員粗暴拉下車，頭部被撞落地面。

【案件編號：HMCA 283/20】

（反修例風暴）