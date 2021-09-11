吸煙修例審議完成 下月恢復二讀

邵家輝倡規管加熱煙未獲納

邵家輝會上質疑，當局稱在加熱煙找到多種致癌物質，惟當中4種致癌物質亦出現在咖啡豆、豉油、加工水果等，「香港很多加工食品、汽水果汁都有致癌物質……為何我們不禁？」他強調，關鍵是致癌物水平對身體會否構成危險，質疑當局未能提供數據。對於陳肇始稱另類煙草商品易成癮，邵家輝則稱，無人說加熱煙不會令人上癮，重點是減低傷害，他表明將直接在立法會會議提交修正案。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示曾走訪Don don donki、灣仔等地的商場，發現不少電子煙自稱是「減肥電子煙」、「美容電子煙」，質疑違反《商品說明條例》。海關助理關長陳子達稱，若電子煙稱有減肥醫藥成分而無效用，可能違例。

有產品標減肥美容 葉劉疑違例

旅遊界議員姚思榮關注，能否以加重稅或設年齡限制等形式，減少市民吸食加熱煙；衛生署控煙酒辦公室主管封螢舉例，縱在銷售傳統煙的國家已設年齡限制，但大部分上癮者均為十多歲，難以預計措施是否有效。

局方原倡議10月13日恢復法案二讀，法案委員會主席黃定光建議10月20日，他稱會再與立法會主席梁君彥及秘書處商討，未有決定。