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吸煙修例審議完成 下月恢復二讀

【明報專訊】旨在禁止電子煙、加熱煙的《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》法案委員會，昨完成審議工作，料下月恢復二讀。自由黨邵家輝提出修正案，冀將「加熱煙」由全禁變成規管，惟當局未採納。食物及衛生局長陳肇始會上強調，另類煙草產品對健康有害、極易上癮，無證據顯示加熱煙危害較傳統煙少，並引用港大研究稱，吸加熱煙的青少年最少3個月出現咳嗽、有痰等呼吸系統徵狀，風險較吸傳統煙者高，「有一定的擔心」。

邵家輝倡規管加熱煙未獲納

邵家輝會上質疑，當局稱在加熱煙找到多種致癌物質，惟當中4種致癌物質亦出現在咖啡豆、豉油、加工水果等，「香港很多加工食品、汽水果汁都有致癌物質……為何我們不禁？」他強調，關鍵是致癌物水平對身體會否構成危險，質疑當局未能提供數據。對於陳肇始稱另類煙草商品易成癮，邵家輝則稱，無人說加熱煙不會令人上癮，重點是減低傷害，他表明將直接在立法會會議提交修正案。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示曾走訪Don don donki、灣仔等地的商場，發現不少電子煙自稱是「減肥電子煙」、「美容電子煙」，質疑違反《商品說明條例》。海關助理關長陳子達稱，若電子煙稱有減肥醫藥成分而無效用，可能違例。

有產品標減肥美容 葉劉疑違例

旅遊界議員姚思榮關注，能否以加重稅或設年齡限制等形式，減少市民吸食加熱煙；衛生署控煙酒辦公室主管封螢舉例，縱在銷售傳統煙的國家已設年齡限制，但大部分上癮者均為十多歲，難以預計措施是否有效。

局方原倡議10月13日恢復法案二讀，法案委員會主席黃定光建議10月20日，他稱會再與立法會主席梁君彥及秘書處商討，未有決定。

相關字詞﹕吸煙 加熱煙 電子煙

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