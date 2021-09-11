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冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制

【明報專訊】立法會選舉將於12月舉行，民主黨本月26日召開會員大會商討是否派員出選，全國僑聯副主席盧文端月初撰文稱，倘民主黨強行阻止成員參選或違《港區國安法》。 他昨日出席活動時再稱，希望民主黨不要給「數個激進的『大佬』」綁架，該黨應盡快適應新的選舉制度，回到溫和務實的道路，「這樣民主黨才有出路」。

全國團體110席不凸章 「很正常」

選舉委員會第五界別「全國性團體香港成員代表」的110席在無競爭下自動當選，當選人昨日召開記者會。盧文端是該界別選委之一，被問會否提名民主派參選立法會，他說若民主派符合選委會要求，自己樂意提名。中華海外聯誼會理事、民建聯副主席陳學鋒稱，尚未有民主派表明有意參選，提名與否會考慮參選人政綱及過往言行，「等民主派參選再講」。

另外，選委會36個組別有23個無競爭，包括「全國性團體香港成員代表」。盧文端回應界別「無凸章」（參選人數目與席數相同）稱，「凸章與不凸章都是很正常的」，不會刻意製造競爭。陳學鋒則說，無阻止其他成員參選選委，「很巧合110人（參選），這是一個自然的組合」。

立法會主席梁君彥之子、全國青聯副主席梁宏正亦是該界別選委之一，有稱選委有不少政商界二代，梁宏正回應說，選委來自不同界別，包括基層代表、前高官等，不局限於政商界，單憑家庭背景評價選委而忽略其對界別的貢獻，並不公平。

相關字詞﹕民主黨 盧文端 選委會 全國性團體香港代表

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