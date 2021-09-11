喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時

「人用不到 就不是好地方」

舊中環街市地下樓層是雞檔、魚檔，一樓賣豬牛，二樓則是蔬果檔。當年合和雞鴨的攤檔就在地下樓梯對開，現年40多歲的王偉樑是第三代傳人，他6歲時只顧踢波，父親捉他到雞檔希望「嚇」他努力讀書，他卻覺得街市新奇有趣，一個周末就有幾個檔主請他飲3支可樂、吃兩三隻雞髀。

王偉樑記得11歲時，父親遷離街市時已幾近無人，「踢波、打保齡，都不怕會碌到人」，如今喜見中環街市活化重開後人頭湧湧，讓他重拾小時候感覺。以往街市天井泊滿單車，現在則改為公共空間，他笑言「大家可以慢慢來，中環人都有個緩衝，不用趕」。

今變公共空間 盼成中環緩衝

著名攝影師何藩以一張張黑白照捕捉中環街市樓梯的光影，王偉樑則笑言，中環街市因地下樓層的雞檔長備大量熱水供拔雞毛之用，樓梯蒸氣瀰漫，配合陽光灑落，「你看準時機按下快門，就可以是何藩了」。

舊中環街市一樓的永成號東主黎漢源表示，那條大樓梯是豬牛檔員工午飯後小睡之地，「經常『屍橫遍野』」。他12歲開始到父親的豬肉檔幫忙送貨，20歲正式「揸刀搵食」，朝四晚九工作，如今已51歲，仍記得小時候媽姐買豬肉後給他幾個零錢買汽水，「總之入到街市，男的自然被稱作細佬，女的就是阿妹」。

稱活化值8分 失望食物欠特色

對黎漢源而言，中環街市養大了他們一家，他在此踏單車、跑步、賭錢，每走一步都有回憶。他記得小時候遇過時任港督麥理浩，又有外籍人士買豬肉後為菜肴拍照並冲曬照片給他。重臨活化後的中環街市，他認為10分滿分已值8分，惟對場內賣的食物缺乏特色感失望。他今日將到中環街市作「真人圖書館」分享。

營運中環街市的華懋集團，邀請「打書釘團隊」訪問17名昔日檔主、顧客、建築師等，輯錄成《我們的中環街市》一書。負責撰文的朱雋穎說，「以往講中環街市多着重硬件，但令空間有意義的始終是人，希望活化後街市延續它公共空間的角色。」

明報記者