知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例

高登音樂台：要留下就會設法生存

《2014年版權（修訂）條例草案》下，戲仿、諷刺、評論時事的二次創作可獲豁免，但「網上截圖」、翻唱等則無豁免。成立十多年的高登音樂台發布過不少二次創作音樂，音樂台發言人QBear2nd說，有兩個只唱或改過兩三首歌的人，因擔心《港區國安法》已離港，而音樂台核心人物有6至7個，現時他們仍堅持創作未離開。

他又說，很久之前內部已有「人無事先做到世界冠軍」的共識，「紅線其實不存在，佢看你唔順眼就會搞你」，所以音樂台目前對於修例暫未有太大憂慮，亦無自我審查，會堅持創作，「已經過咗會憂慮嘅階段，要留下嘅就會想辦法生存」、「唔擔心（創作自由）被扼殺，畢竟已經無創作自由好耐，唔差在多一條所謂法例去規管。暫時都safe（安全），唔會犯禁」。

邱騰華接受有線電視訪問表示，香港知識產權「未能夠跟上國家給我們的任務」，香港《版權條例》「有十年落後了」，導致很多保護不足，如外商在港投資時，若香港無完善法例下做知識產權交易中心，會影響外商信心。

邱稱新選制創立法環境 把握機會

不過，被問到有關修例細節時，邱騰華回應「今天暫時不說」，亦表示暫沒時間表在手，會先諮詢業界才交予立法會。邱又說，自從修改選舉制度後，創造了立法環境，政府應把握機會修例。