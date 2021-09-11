嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高

環保署：有制定指引 將跟進調查

環保署表示，廟宇安裝化寶爐或進行焚香活動毋須向該署申請牌照，但署方會就有關廟宇燃燒祭品造成滋擾的投訴跟進調查，以及採取執法行動。該署亦有制定指引，供業界參考，如無可避免要燃燒香燭，應將煙氣排放位置盡量設於遠離易受空氣污染影響的地方，例如民居。另外，本報昨向華人廟宇委員會查詢，至截稿前未獲回覆。

研究於去年1月至3月進行，研究團隊於人流較多的5間廟宇內外放置監測儀器，以收集數據。結果顯示，大部分廟宇於中午前後2至3小時的高峰時段，廟內及正門外的PM 2.5濃度，均超出本港空氣質素指標每立方米75微克及世衛每立方米25微克的標準，其中一間廟宇於廟內的PM2.5濃度最高達每立方米446微克，分別較本港及世衛標準高出約5倍及17倍；另一間廟宇正門外量度到的PM2.5濃度，最高為每立方米299微克，分別較本港及世衛標準高出約3倍及11倍。

另外，研究團隊使用政府過去曾發表的呼吸系統疾病死亡率數據，對比不同區的廟宇數目，結果顯示，地區廟宇數量愈多，該區呼吸系統疾病死亡率也較高。

學者籲規劃指引廟宇勿近民居

領導研究的嶺大科學教研組助理教授王沛欣表示，廟宇焚香影響本港空氣質素，不過她說大部分廟宇早已存在，周圍環境卻不斷變化，部分住宅更建於廟宇旁邊，建議政府在規劃廟宇附近土地用途時制定指引，避免廟宇太接近住宅；而現時接近民居的廟宇，應減少戶外焚香次數，或只容許於特定日子或時間焚香等。