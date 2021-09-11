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指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯

【明報專訊】特區政府要求部分行業接種新型冠狀病毒疫苗，否則員工必須定期檢驗病毒，國泰航空更解僱少數無打針的機組人員。然而，下周三將推的「來港易」免除內地抵港者檢疫，但無要求相關人等打針。實政圓桌田北辰斥特區政府要求本地特定工種打針方可開工，但跨境者則毋須打針屬不合理。食物及衛生局長陳肇始解釋內地疫情穩定，且來港易抵港者要有陰性證明和多次檢測。不過田北辰反駁稱香港本身都很低風險，但學校開放都要與疫苗掛鈎，不理解為何入境就不需要。

昨增5輸入個案 1男帶L452R變種

本港昨增5宗輸入個案，是本港連續24日沒有本地確診。昨錄得少於5宗初步確診，包括一名居於慈雲山慈康邨康健樓52歲男病人，他上月往美國後本周四返港，驗出帶L452R變異病毒株，曾到訪重慶大廈。另一名居於將軍澳馬游塘村的54歲女病人，本周日於英國驗出病毒，她曾入住觀塘悅品海景酒店。上述地點納強制檢測公告。

田北辰昨在立法會衛生事務委員會上指，特定行業要打針才能開工，但特區政府無要求回港易和來港易的免檢疫跨境客接種疫苗，屬不合理和無理由，又指出接種疫苗後傳播病毒可能性低總較不接種好。他續稱，經來港易抵港後可「周圍走」，一旦確診需做接觸追蹤，促當局要求他們強制安裝「安心出行」應用程式，叫港人安心。

陳肇始指內地疫情穩定 亦須檢測

陳肇始回應，內地的疫情穩定，與其他地方不相同，加上經回港易和來港易抵港前要有陰性病毒檢測報告，抵港後亦要有接受多次的病毒檢測。陳肇始表示，經上述兩計劃抵港者與其他入境旅客一樣，無要求安裝「安心出行」。田北辰反駁，「你話免檢疫嘅低風險，但香港本身都夠低風險，仲唔夠低？竟然呢個又要打（疫苗），嗰個又要打，我完全搞唔清楚政府套邏輯係乜……」他續稱，本港學校是否開放正以風險為本，並需與疫苗掛鈎，反問為何入境就不需要。陳肇始稱，政府的邏輯是風險為本，內地屬低風險地區因此無要求打針，但不代表這不是嚴謹政策。

（新冠疫情）

相關字詞﹕田北辰 陳肇始 新冠疫情 新冠疫苗

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