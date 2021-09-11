港聞

港聞二

學生接種率達標 5校個別班級申全日面授課

【明報專訊】新學年展開逾一周，大部分學校仍未恢復全日面授。教育局長楊潤雄昨稱，所有學校平均92%教職員已接種至少一劑新冠疫苗，12歲或以上學生的接種率則為51%；並有5所中學在個別班級接種率達七成以上，申請全日面授課堂。「達標」之一的地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲表示，該校部分中六生下周一會率先恢復全日面授，會加派校工在飯堂當值，確保做足防疫措施。

兩校中六級獲准復課

協和地利亞加設午膳防疫措施

根據教育局要求，師生接種兩劑新冠疫苗的比率分別須達七成並滿14天，始能恢復個別級別全日面授課。楊潤雄昨在社交平台稱，5所中學的個別級別接種率達七成以上，已申請全日恢復面授課堂，主要為中五及中六級。他又說，教職員積極接種疫苗，能向家長和同學起示範作用。

地利亞修女紀念學校（協和）成其中一所「達標」中學，校長林艷玲回覆本報查詢時稱，該校74%中六生逾170人已接種兩劑疫苗並滿14天，學生下周一率先恢復全日面授，「心情雖興奮，但仍擔心午膳安排」。她稱，學校容許學生外出或留校用膳，校方亦特設多項防疫措施（見表），會安排校工在飯堂當值，確保學生做足防疫措施，如有學生不適，亦可迅速協助。

林又說，學校為中六生特製的上課時間表，希望不同選修科的學生可分批回校，「全日復課的首天，下午回校的中六生僅30多人，學校希望循序漸進；到下周三，中六級共7班學生、約240人才首次一同回校，參與下午的核心科目課」。

同樣達接種要求、將軍澳香島中學的中六級逾72%學生接種，校長鄧飛說，該級將於9月23日全日復課，相信該級較多學生外出用膳。他又表示，下午課堂將會聚焦在文憑試不同試卷的操練上。

何栢良：12至19歲接種率已達六成

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良說，本港12至19歲者的接種比率已達62%，相信大部分中學在今個月內，學生接種首劑疫苗的比率會達到七成。

（新冠疫情）

相關字詞﹕全日面授 接種率 新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」
港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」
參與初選區議員續擬宣誓 「只能跟政府程序」
參與初選區議員續擬宣誓 「只能跟政府程序」
白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查
白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查
街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友
街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友
海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品
海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品
周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心
周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心
空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法
空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法
養和重用疫苗針筒 接種者被打空針
養和重用疫苗針筒 接種者被打空針
指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯
指開工要打針「來港易」免針 田北辰：搞唔清政府邏輯
港認可新加坡阿聯酋孟加拉尼泊爾針卡
港認可新加坡阿聯酋孟加拉尼泊爾針卡
嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高
嶺大研究：焚香PM2.5超標5倍 多廟宇地區呼吸病死亡率高
知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例
知識產權「未能跟上國家任務」 邱騰華：重推版權修例
喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時
喜見中環街市活化旺丁 舊檔主：如重返兒時
冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制
冀民主黨勿被「激進大佬」綁架 盧文端：應適應新選制
吸煙修例審議完成 下月恢復二讀
吸煙修例審議完成 下月恢復二讀
小學教師踢警囚9周 上訴駁回即時服刑
小學教師踢警囚9周 上訴駁回即時服刑
理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」
理大生藏玻璃擊槌罪成 官索報告「不等於判感化社服」
遇虐兒虐老袖手 倡最高囚20年 法改會倡訂「沒有保護罪」 教師院舍恐工作大增
遇虐兒虐老袖手 倡最高囚20年 法改會倡訂「沒有保護罪」 教師院舍恐工作大增
教界憂難辨虐待 家校關係恐受損
教界憂難辨虐待 家校關係恐受損
廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念
廚師五度非禮親女認罪 事主曾萌死念
招標大維修兩廈遭淋油 警拘8人疑爭生意
招標大維修兩廈遭淋油 警拘8人疑爭生意
女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升
女長者自殺率增三成 專家料移民潮下續升
保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢
保安：聞濃烈焦味 時昌職員稱可自理火勢
偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕
偽造卡片招牌冒律師樓 3男涉行騙被捕
租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人
租樓冒投資公司 倫敦金騙案拘6人
北角老翁捲車底亡 斗車司機被捕
北角老翁捲車底亡 斗車司機被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾國斌駁「控煙助長壽」論：鄧小平煙不離手到90幾歲
【Emily】鍾國斌駁「控煙助長壽」論：鄧小平煙不離手到90幾歲
【Emily】「聽婦女聲音」 何超瓊擺街站兩日
【Emily】「聽婦女聲音」 何超瓊擺街站兩日
【Emily】鄧炳強張建宗獲委太平紳士
【Emily】鄧炳強張建宗獲委太平紳士
【Emily】宣誓會堂猛滴水 徐英偉：水為財
【Emily】宣誓會堂猛滴水 徐英偉：水為財