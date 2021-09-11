學生接種率達標 5校個別班級申全日面授課

兩校中六級獲准復課

協和地利亞加設午膳防疫措施

根據教育局要求，師生接種兩劑新冠疫苗的比率分別須達七成並滿14天，始能恢復個別級別全日面授課。楊潤雄昨在社交平台稱，5所中學的個別級別接種率達七成以上，已申請全日恢復面授課堂，主要為中五及中六級。他又說，教職員積極接種疫苗，能向家長和同學起示範作用。

地利亞修女紀念學校（協和）成其中一所「達標」中學，校長林艷玲回覆本報查詢時稱，該校74%中六生逾170人已接種兩劑疫苗並滿14天，學生下周一率先恢復全日面授，「心情雖興奮，但仍擔心午膳安排」。她稱，學校容許學生外出或留校用膳，校方亦特設多項防疫措施（見表），會安排校工在飯堂當值，確保學生做足防疫措施，如有學生不適，亦可迅速協助。

林又說，學校為中六生特製的上課時間表，希望不同選修科的學生可分批回校，「全日復課的首天，下午回校的中六生僅30多人，學校希望循序漸進；到下周三，中六級共7班學生、約240人才首次一同回校，參與下午的核心科目課」。

同樣達接種要求、將軍澳香島中學的中六級逾72%學生接種，校長鄧飛說，該級將於9月23日全日復課，相信該級較多學生外出用膳。他又表示，下午課堂將會聚焦在文憑試不同試卷的操練上。

何栢良：12至19歲接種率已達六成

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良說，本港12至19歲者的接種比率已達62%，相信大部分中學在今個月內，學生接種首劑疫苗的比率會達到七成。

（新冠疫情）