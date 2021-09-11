空姐交認可不宜打針證明 國泰照炒 事主患癌切除甲狀腺 國泰稱安排合法

國泰6月曾通知員工要在8月31日前打針或交出不適宜打針的醫生證明。52歲任國泰機艙服務員30年的A小姐（化名）到公司指定診所檢查，診所醫生稱她曾患甲狀腺癌，已切除甲狀腺令免疫力減弱，加上血壓、血脂高，簽發不適宜打針的證明書，她7月底提交有關證明書。事件令A小姐濕疹復發，且有胃酸倒流。

引述國泰指無「合理原因」不打針

斥公司不近人情 39萬退休金被對冲

A小姐表示7月底接到國泰人員來電稱，其甲狀腺病不構成不打針原因，又稱可安排敏感測試，而血壓血脂均可自控，要她交出打針時限，她明言醫生證明已指她不適宜打針，故不會再測試。至周三收到即時解僱通知，解僱原因是她無「合理原因（Valid Reason）」而不打針，她認為「非常不公道」卻投訴無門，而最不忿是今次解僱「對冲」了退休金，令她少收39萬元，「公司這樣不公平、不近人情，我好心淡」。

另一個案心有雜音 交心電圖照被炒

30歲的S小姐則在國泰任機艙服務員7年，今年6月因心痛入公立醫院，當時凝血指數高出正常水平4倍，獲安排9月24日覆診及做心臟超聲波檢查，她向心臟科私家醫生求診，獲知心肌有異、心有雜音，兩名醫生均因未找到病因，但沒開出不適宜打針證明，她7月底向國泰提交心電圖。

S小姐周三亦收到即日解僱通知，原因同樣是因為無合理原因不打針。她說「無人性，對外宣稱員工有選擇，但其實講大話，只是公關伎倆，對員工做的是另一套」，又稱國泰從無安排她看公司指定醫生、放無薪假或轉職，甚至不等她本月底覆診，完全不珍惜員工。

職工盟斥政策僵化涉歧視

勞處：僱傭條例未規定打針

蒙兆達認為國泰政策僵化要員工「屈打成針」，罔顧員工健康及安危，即使提交醫生證明、診療報告亦被解僱，涉觸犯《殘疾歧視條例》，踐踏員工個人意願，亦違反公司早前承諾。他憂其他行業亦會效法谷針，並批評勞工處至今未交代因公司要求而打針後有嚴重副作用是否屬於工傷。

勞工處回覆，《僱傭條例》無就接種疫苗訂下規定，僱員可就僱主非基於條例規定的正當理由解僱提出申索。至於有多少宗涉未打針而被解僱的投訴或查詢，勞工處稱無備存數字。平機會回覆稱，今年3至8月就打針收到129宗查詢和8宗投訴。

明報記者

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