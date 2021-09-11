周冠威擬抗辯犯聚 何韻詩稱訟藝術中心

將眾籌18萬繳罰款律師費

朱江瑋於帖文中解釋，周冠威與一些參加者決定上庭抗辯，「一方面盡力守住這類私人領域的自由和權利，也是對當權者濫用防疫之名的一次反抗」。朱稱所有捐款用在今次47張限聚令告票及法律費用上，當金額達18萬元後即停止籌款。

另外，歌手何韻詩原定9月8至12日在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會，遭藝術中心以場地租借合約為理由，取消租場的預訂。何昨於facebook上載藝術中心覆函，藝術中心在信中否認違反合約，並指主辦方沒理據可就任何損失向中心提出申索。

藝術中心稱，何韻詩涉嫌違反場地租借合約中「活動可能危害公共秩序及安全」條款，因此行使權利終止租場。何發帖表示藝術中心「前後矛盾並且毫無悔意，仲要反過來指控你，成件事會唔會太荒誕」，又稱藝術中心無法提供理據證明她觸犯租借合約條款，「唯有循法律途徑，為整個團隊討回公道」。