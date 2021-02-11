海關檢114盒LV美心半島冒牌月餅 搜單位貨倉拘4人 檢值65萬侵權物品

商標持有人舉報 LV：只送VIP

海關早前接獲商標持有人舉報，懷疑有人在網上售賣冒牌月餅，遂以大數據系統調查，並鎖定4個網上平台帳戶「試買」，上月30日起在商標持有人協助下採取行動。至昨日，海關先後搜查兩個分別位於屯門及錦田的住宅單位、一個位於屯門的工廈單位及一個位於上環的迷你倉，檢獲114盒冒牌月餅及一批冒牌廚具及化妝品，市值65萬，並拘捕1男3女，年齡介乎25至34歲。

行動中檢獲的冒牌月餅涉及3個品牌，包括美心、半島酒店及LV。海關向LV了解後，證實該品牌只會向公司VIP贈送月餅，並不公開發售，海關檢獲的月餅並非LV公司設計，亦從未生產過類似月餅，該品牌亦稱，今年仍未向VIP發送月餅。

假美心外觀似真貨 防偽標籤露餡

美心冒牌月餅與真貨外觀相似，包裝盒上同樣有3D圖案防偽標籤，但搖晃月餅盒時，假貨標籤並不如正貨有「動態圖案效果」；正貨包裝上的防偽二維碼標籤經指定手機程式掃描後可以連結驗證真偽結果；冒牌月餅上模仿的標籤打開後已見明顯損毁，即使有二維碼亦無法以指定程式驗證。

另外，正貨月餅外觀上可清晰看到「美心流心」4字，但冒牌月餅上幾近無法見到任何字。冒牌貨售價由200至220元，較正貨低38至58元不等。

半島酒店月餅真偽可以包裝盒背面二維碼顏色分辨，掃描假貨二維碼後只會連結到半島酒店訂貨網頁，或一個以簡體字偽冒的驗證結果，而非半島酒店官方以正體字寫成的驗證結果。

另外，冒牌半島月餅的外觀上較正貨深色，在網上索價280至380元不等，較真貨售價418元低。

疑家庭式經營 只網店無實體舖

海關表示，今次發現4間售賣冒牌月餅的網店，部分懷疑屬家庭式經營，正調查冒牌月餅來源，初步相信涉事冒牌月餅只在網上有售，巡查後未見本港有店舖出售。冒牌月餅樣本已送往政府化驗所化驗，以確定是否有任何有害成分。